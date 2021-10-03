Северная Корея обвинила СБ ООН в двойных стандартах

КНДР обвинила Совет Безопасности ООН в применении двойных стандартов в отношении военной деятельности среди государств — членов объединения, пишет 3 октября Devdiscourse,

Речь идет о военных испытаниях Пхеньяна 30 сентября, в ходе которых осуществлялся контроль новой зенитной ракеты с целью проверки работоспособности стартовой площадки, детектора и боемашины, а также всесторонних боевых характеристик.

На следующий день после этого Совбез ООН собрался за закрытыми дверями по инициативе США для обсуждения действий Северной Кореи, встретивших решительное осуждение членов встречи.

Директор департамента международных организаций министерства иностранных дел КНДР Чо Чхоль Су назвал заседание «бессмысленным посягательством» на суверенитет страны и «серьезной недопустимой провокацией».

Дипломат обратил внимание на то, что ООН никак не реагирует на военные учения США и испытания оружия с союзниками, в то же время критикуя «самооборону» Пхеньяна.

«Это отрицание беспристрастности, объективности и равенства, жизнеспособности ООН и очевидное проявление двойных стандартов», — подчеркнул представитель МИДа республики.

29 сентября Северная Корея испытала гиперзвуковую ракету нового типа «Хвасон-8».

Сеул выразил обеспокоенность появлением у КНДР гиперзвукового оружия.

30 сентября северокорейский лидер Ким Чен Ын отверг предложение Соединенных Штатов о диалоге. По его словам, такие призывы — не более чем фасад, с помощью которого американцы намерены «прикрыть свои враждебные действия».

В Белом доме в свою очередь заявили, что власти Соединенных Штатов готовы обсуждать с Северной Кореей весь спектр вопросов, представляющих взаимный интерес.