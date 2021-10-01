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США готовы обсудить с КНДР полный спектр вопросов

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Власти Соединенных Штатов готовы обсуждать с Северной Кореей весь спектр вопросов, представляющих взаимный интерес. Об этом 1 октября заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Трансляция брифинга с журналистами велась на официальном сайте администрации президента США.

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«Мы выступили с конкретными предложениями для обсуждения с Северной Кореей. Но пока не получили ответа», — сказала Псаки, добавив, что спектр вопросов для переговоров не ограничен.

По ее словам, США «проводят оценки» информации о недавних запусках ракет, которые произвела КНДР.

Пресс-секретарь отказалась прямо комментировать последние запуски.

Ранее в пятницу сообщалось, что Северная Корея провела испытания новой зенитной ракеты с целью проверки работоспособности стартовой площадки, детектора и боемашины, а также всесторонних боевых характеристик недавно разработанной зенитной ракеты.

29 сентября Северная Корея испытала гиперзвуковую ракету нового типа «Хвасон-8».

Сеул выразил обеспокоенность появлением у КНДР гиперзвукового оружия.

Совет Безопасности ООН 30 сентября включил в повестку своего заседания обсуждение ситуации с недавними пусками ракет Северной Кореей. Отмечалось, что совещание носило закрытый характер.

В этот же день северокорейский лидер Ким Чен Ын отверг предложение Соединенных Штатов о диалоге. По его словам, такие призывы — не более чем фасад, с помощью которого американцы намерены «прикрыть свои враждебные действия».

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