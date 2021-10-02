Талибы направят батальон смертников к границе с Таджикистаном

Боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) намерены направить спецбатальон, состоящий из террористов-смертников, к границе с Таджикистаном. Об этом заявил заместитель губернатора северо-восточной провинции Бадашхан мулла Нисар Ахмад Ахмади, передает афганское информационное агентство Khaama Press.

Спецбатальон назвали «Лашкар-и-Мансури» — «Армия Мансура». В названии есть отсылка к одному из лидеров движения Ахтару Мансуру, который скончался в 2016 году.

Группу разместят на приграничных территориях, в том числе и в провинции Бадашхан. Граница с Таджикистаном имеет наибольшую протяженность в регионе, а на востоке граничит с Китаем и Пакистаном, дополняет «Газета.ру».

Как рассказал Ахмади, подразделение будет действовать по принципам батальона смертников, который осуществлял атаки на силы безопасности предыдущего афганского правительства.

«Поражение США было бы невозможно, если бы не этот батальон. Эти храбрецы в начиненных взрывчаткой жилетах будут взрывать американские базы в Афганистане. Это буквально бесстрашные люди, посвятившие себя служению Аллаху», — заявил он.

30 сентября представитель движения Билал Карими заявил, что сообщения о стягивании сил группировки к границе с Таджикистаном не соответствуют действительности. Источник в силовых структурах Таджикистана также подтвердил, что на границе Афганистана и Таджикистана обстановка спокойная.

Ранее, 26 сентября, глава политического офиса талибов, исполняющий обязанности замглавы правительства Афганистана Абдул Гани Барадар обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела страны.

За день до этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продвигает тему афганского урегулирования через «расширенную тройку» (РФ, США, Китай, Пакистан) и московский формат. Помимо этого, добавил глава МИДа, Москва работает со всеми сторонами конфликта в Ливии для реализации политических реформ.

Лавров добавил, что поспешный вывод войск США и НАТО из Афганистана проходил без осмысления последствий, а в результате в Афганистане осталось очень много вооружений.

Ранее, 16 сентября, президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что участники Совета безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) договорились укреплять южные рубежи членов организации.

При этом 28 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская 201-я военная база окажет военную помощь Таджикистану, если безопасность этой страны будет под угрозой в связи с событиями в Афганистане.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены радикального движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.