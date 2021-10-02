Главред КП заявил, что Можейко задержали в Москве и вывезли в Белоруссию

Журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко был задержан в Москве и 1 октября вывезен в Минск. Об этом РИА Новости сообщил главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

«Мы наняли двух адвокатов ему, но пока у них не было возможности с ним встретиться. Никакой официальной информации мы не имеем. Его задержали в Москве и вывезли из Москвы, это было вчера», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на данный момент Геннадий Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске, а дома у него был обыск. На сайте «Комсомольской правды» со ссылкой на слова матери Можейко уточняется, что обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел — о разжигании вражды и оскорблении представителя власти.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг «Комсомольской правды» в Белоруссии, отметила, что это филиал российского издания, и исходя из этого российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, а посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир потребовал освобождения Можейко, поскольку ему не предъявили обвинений в террористической или другой преступной деятельности. По его словам, журналист до сих пор не вышел на связь с родственниками и коллегами.

По словам Шафира, СЖР работает с коллегами из Белоруссии, чтобы выяснить, что именно инкриминируется Можейко. Если задержание журналиста связано с профессиональной деятельностью, указал он, Союз журналистов будет требовать немедленного освобождения.

29 сентября пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт «Комсомольской правды в Беларуси» не открывается. Как объяснили в мининформе республики, ограничение доступа к сайту связано с тем, что на интернет-ресурсе «размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности».