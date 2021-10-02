Захарова прокомментировала задержание журналиста «Комсомольской правды»

Москва исходит из того, что права журналистов в Белоруссии будут соблюдаться согласно общепринятым международным нормам. Об этом 2 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии «Комсомольской правды». Речь идет о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами», — написала она в своем Telegram.

Ранее в субботу главный редактор «Комсомольской правды в Беларуси» Владимир Сунгоркин сообщил, что журналист Геннадий Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске, в его жилище были проведены обыски. По данным незарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра «Весна», Можейко задержали в Москве.

В свою очередь, секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир потребовал освобождения Можейко, поскольку ему не предъявили обвинений в террористической или другой преступной деятельности. По его словам, журналист до сих пор не вышел на связь с родственниками и коллегами.

По словам Шафира, СЖР работает с коллегами из Белоруссии, чтобы выяснить, что именно инкриминируется Можейко. Если задержание журналиста связано с профессиональной деятельностью, указал он, Союз журналистов будет требовать немедленного освобождения.

29 сентября пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт «Комсомольской правды в Беларуси» не открывается. Как объяснили в мининформе республики, ограничение доступа к сайту связано с тем, что на интернет-ресурсе «размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности».