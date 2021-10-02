Лавров заявил о размывании формата АСЕАН партнерством AUKUS

Союз США, Великобритании и Австралии (партнерство AUKUS) идет в русле размывания формата Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом в субботу, 2 октября, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Одна из самых модных сейчас тенденций — это так называемые индо-тихоокеанские стратегии, которые изобретены США и воплощением которых стала четверка QUAD (США, Япония, Индия, Австралия), и вот недавно — создание AUKUS. Всё это идет в русле размывания универсальных форматов в [Азиатско-Тихоокеанском регионе] АТР, которые всю жизнь существовали под эгидой АСЕАН, и все они были асеаноцентричны», — сказал он в ходе выступления на 29-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Кроме того, Лавров отметил, что индо-тихоокеанская концепция направлена на развал единой системы безопасности в АТР.

«Эта индо-тихоокеанская концепция направлена на развал этой системы, которая опиралась на необходимость уважать неделимость безопасности и открыто провозгласила своей целью сдерживание Китая», — заключил глава МИДа.

26 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что партнерство AUKUS показало Западу, как выглядит миропорядок, основанный не на праве, а на новых придуманных правилах. Представитель ведомства указала на то, что правовой основой миропорядка ранее являлся устав Организации Объединенных Наций (ООН), а сейчас «правила меняются хаотично».

За день до этого Лавров отметил, что партнерство AUKUS — это реакция на стремление Евросоюза (ЕС) к автономии на фоне поспешного выхода из Афганистана. Он подметил, что события показали, что «волюнтаристские правила могут применяться и внутри западного лагеря, стоит кому-нибудь проявить свою самостоятельность».

22 сентября австралийский премьер-министр Скотт Моррисон рассказал, насколько выгодно партнерство для европейских стран. Он напомнил о возможностях для Евросоюза в Индо-Тихоокеанском регионе и перечислил, сколько благ для австралийцев несет сотрудничество с Европой.

За день до этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев подчеркнул, что партнерство AUKUS — это еще один военный блок, который направлен против России и Китая.

Трехстороннее партнерство в сфере безопасности — AUKUS — появилось 15 сентября 2021 года путем подписания соглашения между представителями Австралии, Великобритании и США. Ради новых возможностей Канберра расторгла с Парижем договор на поставку субмарин стоимостью $66 млрд и спровоцировала дипломатический скандал.