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Черчесов назвал возможное место будущей работы

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал сборную Турции возможным местом своей будущей работы. Об этом он заявил в эфире польской программы Hejt Park на YouTube-канале Kanał Sportowy.

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«Они мне звонили сами. Они тоже были удивлены, что я знаю турецких футболистов. Я вам могу сказать, что я и французских знаю, и испанских, и исландских, норвежских. Я всех знаю, у меня профессия такая», — сообщил он.

8 июля стало известно, что Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Он пожелал новым тренерам решить задачу по выходу на чемпионат мира по футболу 2022 года. На следующий день Российский футбольный союз (РФС) расторг контракты с тренерами из штаба Станислава Черчесова по обоюдному согласию.

Разговоры об уходе Черчесова с должности начались после проигрыша сборной России команде Дании со счетом 1:4 — команда заняла последнее место в группе В на Евро-2020 и выбыла.

Российскую сборную Черчесов возглавлял с 2016 года.

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