Медик рассказала о влиянии временного отказа от алкоголя на организм

Отсутствие спиртных напитков в рационе благотворно влияет на организм. Об этом в пятницу, 1 октября, рассказала директор медицинских услуг цифрового центра Livi Харриет Брэдли.

«Бокал вина в конце тяжелого рабочего дня может показаться отличным, но он может и легко превратиться в еще большее количество, если вы чувствуете стресс», — приводит ее слова издание Daily Mail.

Поэтому, по мнению эксперта, чтобы перестать употреблять алкоголь регулярно, лучше найти первопричину.

Она отметила, что при отсутствии алкоголя в рационе организм уже в первую неделю начинает чувствовать себя значительно лучше: сон становится более крепким, а также повышается работоспособность.

На второй неделе, по словам медика, в организме восстанавливается водный баланс, а также налаживается кислотный рефлюкс в желудке.

На третьей неделе нормализуется обмен веществ и снижается вес, а также стабилизируется артериальное давление, отметила Брэдли.

«В любом случае вы сможете проявить себя как волевой человек, что скажется и на вашем здоровье. В принципе, пьющего от непьющего можно отличить и на глаз, такие люди заметно отличаются внешне», — заключила эксперт.

Ранее, 27 августа, семейный психотерапевт Майя Медведева рассказала о вреде употребления алкоголя в выходные. Так, употребление алкогольных напитков в выходные дни может привести к привыканию и неспособности получать радостные эмоции без них.

Для того, чтобы избежать подобной зависимости, она посоветовала заменить употребление алкоголя другим занятием, способным расслабить.