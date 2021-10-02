Альпинист пропал на Ключевском вулкане на Камчатке

На камчатском вулкане Ключевская сопка пропал альпинист, сообщает 2 октября региональное управление МЧС.

Накануне к спасателям поступил звонок от жителя Свердловской области. Он попросил найти товарища, с которым вместе совершал восхождение к вершине Ключевского вулкана, но на высоте около 4 тыс. метров разделился из-за погодных условий.

«Альпинисты выкопали в снегу убежище, где укрылись, надеясь переждать непогоду. Через некоторое время мужчины приняли решение разделиться. Через два дня второй участник восхождения добрался до домика на высоте 2,6 тыс. м, но своего товарища там не встретил», — рассказали в МЧС.

Для поиска и эвакуации мужчин выдвинулась группа спасателей, 1 октября один из альпинистов был обнаружен, поиски второго продолжаются.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в настоящее время в районе Ключевского вулкана наблюдается метель с прорывами ветра до 70 м/с, температура воздуха –13… –15, ощущается как –30.

Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4,75 тыс. метров.

Ранее, 23 сентября, группа туристов из 19 человек пыталась покорить Эльбрус. Люди попали в сильную пургу и запросили помощь у спасателей. В тот момент они находились на высоте 5,4 тыс. м. Спасательная операция была затруднена шквалистым ветром, мокрым снегом и температурой –20 градусов.

Погибли пять альпинистов. РЕН ТВ опубликовал списки погибших и спасенных в экспедиции.

Организатора восхождения задержали и заключили под стражу. Он написал явку с повинной и дал признательные показания.