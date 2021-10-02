Врач рассказала о влиянии фруктов на печень

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала о влиянии фруктов на организм. В беседе с радио Sputnik она отметила, что нельзя заменять полноценный прием пищи одними фруктами, в том числе арбузом и дыней, так как большое количество фруктозы в организме может привести к проблемам с печенью.

«В косточковых фруктах больше содержится глюкозы и меньше фруктозы, а в семечковых — больше фруктозы и меньше глюкозы. То есть в яблоках больше фруктозы, в абрикосах больше глюкозы. И когда человек думает, что ест безвредные яблоко или грушу, это не так: он в большом количестве ест фруктозу, которая может привести к неалкогольной жировой болезни печени. Глюкоза перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени», — заявила эксперт.

Павлова подчеркнула важность белка в рационе.

«Когда человек перекусывает фруктами или ягодами, он получает глюкозу, фруктозу, большой выброс инсулина в зависимости от того, сколько съел. При этом в рационе не хватает важного компонента — белка. Перекус фруктами хорош, но только если фрукт идет в качестве десерта: кусочек сыра, йогурт, и к этому добавить яблоко, абрикосы. Большие фрукты лучше есть по одному, мелкие — по несколько штук. Когда человек съедает белок и фрукты, уменьшается всплеск глюкозы, меньше отложится, больше потратится», — сказала эндокринолог.

В августе ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения назвали хорошим способом перекуса орехи. По результатам исследований, ежедневно употребляющие орехи люди умирают от рака и сердечных заболеваний меньше на 20%.