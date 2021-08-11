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Диетологи рассказали о простом перекусе для поддержания здоровья

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Употребление в пищу орехов способствует поддержанию здорового веса, а также снижению риска развития рака и сердечных заболеваний. Такой информацией поделились учение из Гарвардской школы общественного здравоохранения.

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Результаты исследования показали, что люди, которые ежедневно ели орехи, с меньшей вероятностью (на 20%) умирали от рака и сердечных заболеваний.

«Мы обнаружили, что люди, которые ели орехи каждый день, жили дольше и здоровее, чем люди, которые не ели орехи», — приводятся слова одного из соавторов исследования, профессора питания Франка Ху, в материале издания Express, опубликованном 4 августа.

Ученые подчеркнули: состав орехов богат клетчаткой, полезными жирами, витаминами, минералами и фотохимическими веществами. Таким образом, потребление данной еды дает эффект в виде снижения чувства голода.

Ранее, 9 августа, диетолог Зухра Павлова сообщила о том, что одним из самых действенных способов похудения без диет является ходьба, во время которой можно задействовать до 90% мышц всего тела.

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