Врач рассказала о способе похудения с помощью ходьбы

Ходьба является одним из самых действенных способов избавления от лишнего веса без диет. Об этом понедельник, 9 августа, рассказала диетолог Зухра Павлова.

«Считается, что во время ходьбы можно задействовать до 90% всех мышц тела. Я, например, обязательно делаю упражнения на руки (сгибаю и разгибаю с усилием, осознанно), напрягаю разные группы мышц ног, намеренно увеличиваю или уменьшаю длину шага», — написала она в своей Telegram-канале.

Павлова отметила, что во время ходьбы нужно обязательно носить удобную обувь и пить больше воды. Людям, у которых есть варикоз, врач посоветовала носить компрессионные чулки, так как «в них шагается легче и ноги не отекают».

«Вообще у меня ( и у вас) перед глазами самый убедительный пример — мой пациент сбросил 100 кг, в качестве обязательной физической активности используя обычную ходьбу. <...> В день он волей-неволей нахаживал под 10 тыс. шагов. Это такая компромиссная цифра, мало кто помнит, откуда она взялась, но ее вполне можно взять за некую точку отсчета», — рассказала Павлова.

Она добавила, что больше всего пользы от сравнительно быстрой ходьбы — 4–5 км в час.

Ранее, 11 июня, диетолог Тамила Арсеньева рассказала, как за короткое время и безопасно для здоровья похудеть, не прибегая при этом к диетам и тяжелым тренировкам в спортзале.

По ее словам, в первую очередь необходимо наладить режим питания. В частности, начать питаться дробно — небольшими порциями пять раз в день.

Кроме того, к рацион необходимо включить достаточно клетчатки, которая улучшает работу кишечника и надолго избавляет от голода.