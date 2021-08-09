Прямой эфир
Мир
Путин указал на роль России в сохранении морской безопасности
Мир
В МИД РФ назвали незаконными односторонние санкции против Белоруссии
Спорт
Захарова сочла не очень здоровыми людьми устроивших травлю легкоатлетки Магучих
Мир
Лукашенко назвал Великобританию «американскими прихвостнями» из-за санкций
Общество
Средняя температура в Москве с 1950 года увеличилась на один градус
Спорт
Тренер израильской гимнастки ответила на жалобы россиян на судейство
Общество
Комика Мирзализаде арестовали на 10 суток за шутку про русских
Спорт
В РФ составили рейтинг самых обсуждаемых спортсменов сборной ОКР
Общество
МакSим переведут из реанимации в обычную палату

Врач рассказала о способе похудения с помощью ходьбы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ходьба является одним из самых действенных способов избавления от лишнего веса без диет. Об этом понедельник, 9 августа, рассказала диетолог Зухра Павлова.

Ешь и стройней: диетологи назвали помогающие сбросить вес продукты
Многие из них помогут не только избавиться от лишнего веса, но и оздоровить рацион

«Считается, что во время ходьбы можно задействовать до 90% всех мышц тела. Я, например, обязательно делаю упражнения на руки (сгибаю и разгибаю с усилием, осознанно), напрягаю разные группы мышц ног, намеренно увеличиваю или уменьшаю длину шага», — написала она в своей Telegram-канале.

Павлова отметила, что во время ходьбы нужно обязательно носить удобную обувь и пить больше воды. Людям, у которых есть варикоз, врач посоветовала носить компрессионные чулки, так как «в них шагается легче и ноги не отекают».

«Вообще у меня ( и у вас) перед глазами самый убедительный пример — мой пациент сбросил 100 кг, в качестве обязательной физической активности используя обычную ходьбу. <...> В день он волей-неволей нахаживал под 10 тыс. шагов. Это такая компромиссная цифра, мало кто помнит, откуда она взялась, но ее вполне можно взять за некую точку отсчета», — рассказала Павлова.

Она добавила, что больше всего пользы от сравнительно быстрой ходьбы — 4–5 км в час.

Ранее, 11 июня, диетолог Тамила Арсеньева рассказала, как за короткое время и безопасно для здоровья похудеть, не прибегая при этом к диетам и тяжелым тренировкам в спортзале.

По ее словам, в первую очередь необходимо наладить режим питания. В частности, начать питаться дробно — небольшими порциями пять раз в день.

Кроме того, к рацион необходимо включить достаточно клетчатки, которая улучшает работу кишечника и надолго избавляет от голода.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021