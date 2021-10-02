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Обвиняемого в госизмене главу Group-IB отправили в СИЗО «Лефортово»

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Основатель и руководитель компании Group-IB Илья Сачков после ареста был отправлен в cледственный изолятор «Лефортово» в Москве. Об этом 1 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Вскоре после решения об избрании Сачкову меры пресечения в виде заключения под стражу с Сачковым провели следственные действия, после чего отправили в СИЗО «Лефортово», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что там Сачков будет содержаться до суда по продлению его ареста.

29 сентября суд в Москве арестовал Илью Сачкова. Его обвинили в государственной измене. Утром в этот день в московской штаб-квартире Group-IB прошли обыски. Сотрудники компании уверены в невиновности основателя и руководителя организации.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, арест Сачкова не имеет никакого отношения к деловому, инвестиционному климату в России. Также в Кремле нет опасений, что после ареста Сачкова другие компании из IT-сферы будут бояться сотрудничать с зарубежными и российскими госорганами, добавил он.

При этом гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков предположил, что Сачкова могли арестовать из-за того, что компания сотрудничала с иностранными разведывательными управлениями.

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