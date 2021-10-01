Цымбалюк-Романовская резко высказалась о смерти жены Шаляпина

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в пятницу, 1 октября, прокомментировала смерть жены певца Прохора Шаляпина Татьяны-Клаудии Дэвис.

«Не могу это комментировать. На связь я с ним не выходила. Ну какая помощь ему может быть нужна? Я понимаю, что всем это интересно, но я не верю в эту историю. Давайте не будем. Когда знаешь, что все истории придуманные, то в пятую или шестую уже просто не веришь. Мне нечего сказать», — рассказала она изданию Teleprogramma.pro.

О смерти жены Шаляпин сообщил 30 сентября. Он рассказал, что супруга заболела COVID-19, но первое время лечилась дома в США. Женщине становилось хуже, и 9 августа в больнице у нее диагностировали обширное поражение легких. Ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, из которой она уже не вышла.

Мать артиста Елена Колесникова 1 октября заявила, что ее сын не будет претендовать на наследство супруги. По ее словам, что певец до сих пор находится в шоке от новости и чувствует себя плохо.

В тот же день адвокат Юлия Вербицкая-Линник заявила, что Шаляпин может претендовать на наследство умершей супруги, только если их брак соответствует законодательству Канады — гражданкой именно этой страны была Дэвис.