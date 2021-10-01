Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Общество
Псаки отреагировала на данные о 700 тысячах умерших от COVID-19 в США
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

Цымбалюк-Романовская резко высказалась о смерти жены Шаляпина

Цымбалюк-Романовская о смерти жены Шаляпина: я не верю в эту историю
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в пятницу, 1 октября, прокомментировала смерть жены певца Прохора Шаляпина Татьяны-Клаудии Дэвис.

«По смертоносности нынешний коронавирус можно сравнить с дифтерией»
Вирусолог Сергей Нетесов — об эффективности вакцин от варианта «Дельта», шансах умереть от ковида и о том, почему надо привить больше 80% населения

«Не могу это комментировать. На связь я с ним не выходила. Ну какая помощь ему может быть нужна? Я понимаю, что всем это интересно, но я не верю в эту историю. Давайте не будем. Когда знаешь, что все истории придуманные, то в пятую или шестую уже просто не веришь. Мне нечего сказать», — рассказала она изданию Teleprogramma.pro.

О смерти жены Шаляпин сообщил 30 сентября. Он рассказал, что супруга заболела COVID-19, но первое время лечилась дома в США. Женщине становилось хуже, и 9 августа в больнице у нее диагностировали обширное поражение легких. Ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, из которой она уже не вышла.

Мать артиста Елена Колесникова 1 октября заявила, что ее сын не будет претендовать на наследство супруги. По ее словам, что певец до сих пор находится в шоке от новости и чувствует себя плохо.

В тот же день адвокат Юлия Вербицкая-Линник заявила, что Шаляпин может претендовать на наследство умершей супруги, только если их брак соответствует законодательству Канады — гражданкой именно этой страны была Дэвис.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021