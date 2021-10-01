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Эксперт рассказал об испытаниях ядерного подводного аппарата «Посейдон»

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Неизвестно, сколько времени понадобится на отработку системы ядерного подводного аппарата «Посейдон» или его прототипов на борту подводной лодки, поскольку она не имеет аналогов в мире. Вероятно, на это уйдет два-три года. Об этом 1 октября заявил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

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Ранее в пятницу генеральный директор ПО «Севмаш» Михаил Будниченко рассказал, что носитель беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» атомная подводная лодка «Белгород» и атомные субмарины «Новосибирск» и «Князь Олег» завершат государственные испытания до конца 2021 года. Он также отметил, что корабли хорошо себя показывают в море, подтверждая характеристики.

«Если верить западной прессе, которая ссылается на космические снимки, в следующем году действительно могут начаться испытания «Посейдона» или его прототипов на борту лодки. Сколько уйдет времени на отработку системы, не имеющей аналогов в мире, сказать трудно. Я бы сделал ставку на то, что на это потребуется 2–3 года»,— сказал эксперт.

Он также рассказал, что АПЛ «Белгород» построена на базе подлодки проекта 949АМ, однако из этой субмарины убрали ракетные установки противокорабельных ракет «Гранит». Считается, хотя нет точной информации, что вместо них на «Белгороде» были смонтированы пусковые установки для комплекса «Посейдон» — необитаемые подводные аппараты с атомной энергетической установкой, которые могут нести ядерную боеголовку.

По словам Корнева, подводная лодка, скорее всего, прошла испытания без «Посейдона».

26 июня АПЛ «Белгород» впервые вышла в Белое море в ходе испытаний. АПЛ спустили на воду 23 апреля 2019 года. За церемонией в Северодвинске наблюдал президент России Владимир Путин.

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