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В Москве арестован бывший начальник НИИ ФСИН Быков

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Савеловский суд Москвы арестовал начальника ФКУ НИИ ФСИН Андрея Быкова. Он проходит обвиняемым по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе суда.

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Быков пробудет под арестом до 29 ноября. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями с ущербом на 40 млн рублей.

По версии следствия, с апреля 2018 по апрель 2021-го Быков, являясь начальником ФКУ НИИ ФСИН России, заключил 95 договоров о трудоустройстве в институт на должности вольнонаемных работников с действующими сотрудниками учреждения.

Сотрудники выполняли работы по основному месту службы, а Быков организовал предоставление ими отчетов о выполнении работ как наемных работников, чтобы получились дополнительные выплаты.

Ранее, 29 сентября, вице-президент Сбербанка, бывший экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. Следователи расследуют уголовное дело по факту хищений при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году, когда она еще была на должности замглавы Минпросвещения РФ.

30 сентября стало известно, что Ракова не явилась на допрос и покинула место жительства. 1 октября источник в правоохранительных органах сообщил, что вице-президент Сбербанка могла скрыться от следствия на территории Украины. Предположительно, женщине мог помочь скрыться ее сожитель, гражданин Украины, у которого есть квартира в Киеве.

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