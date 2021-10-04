Песенка не спета: шоу-индустрия задолжала зрителям более 8 млрд рублей

У зрителей на руках свыше 5 млн билетов на несостоявшиеся концерты , рассказали «Известиям» представители российской шоу-индустрии. При этом количество культурных мероприятий, проходящих этой осенью, в 20 раз меньше, чем в доковидные времена, а продажи билетов упали на 75% по сравнению с 2019 годом. По словам представителей отрасли, избежать вероятной волны банкротств помогли бы господдержка или ослабление противовирусных ограничений. Ряд мероприятий проводят в режиме COVID-free, но пока не существует единых условий такого формата, указали специалисты.

Не оттолкнулись от дна

В регионах начинают усиливать ограничительные меры в связи с новым ростом заболеваемости коронавирусом. Следствием становятся в числе прочего и отмены крупных развлекательных событий. Один из последних примеров — рок-фестиваль «Чернозем» под Воронежем, который должен был пройти 24–26 сентября: ранее согласованное мероприятие было отменено всего за сутки до старта. Официально оно перенесено на следующий год. Похожие истории произошли летом с «Нашествием» в Московской области и «Дикой мятой» — в Тульской.

Представители концертной индустрии предупреждают: если ситуация с ограничениями не изменится к лучшему и отрасль не получит господдержки, надо ждать волны банкротств . На организаторов концертов давят прежде всего взятые обязательства: по данным Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (АКТиБО), на руках у зрителей сейчас свыше 5 млн билетов на несостоявшиеся мероприятия.

Песенка не спета Фестиваль «Дикая мята» в Тульской области Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Продажи билетов начинаются во многих случаях за год до проведения мероприятия. Получается, что мы собираем деньги у зрителей, вкладываем всю выручку в подготовку, в гонорары артистов, перелеты, продакшен, рекламу, а потом в один момент это мероприятие отменяют или переносят по решению властей. Но у организатора все равно остаются обязательства перед зрителем. И вот таких обязательств у нас сейчас на общую сумму более 8 млрд рублей , — сообщил «Известиям» исполнительный директор АКТиБО, глава концертного агентства Eventation Сергей Мурадов. — Отрасль практически парализована, многие компании уже обанкротились, многие находятся на этой грани, а культурная жизнь в стране остановлена (за исключением государственных мероприятий).

Банкротства идут последние полгода , подтвердил главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов. По его словам, проблема не только в долгах перед зрителями, но и в снижении текущих продаж.

— Мы продаем сейчас вчетверо меньше билетов, чем в 2019 году , — поделился с «Известиями» гендиректор одного из крупнейших билетных операторов страны Concert.ru Дмитрий Утяшев.

Снижение продаж отмечается не только по сравнению с допандемийным периодом, но даже и с 2020 годом.

— Количество продаваемых билетов на концерты упало еще ниже прошлогодних минимумов. В среднем сейчас продается в полтора-два раза меньше билетов относительно осени 2020-го — в зависимости от аудитории музыкальных коллективов и форматов проведения мероприятий, — сказал музыкальный продюсер фестиваля «Нашествие» Алан Маршалл. — В конце зимы казалось, что концертная индустрия оттолкнулась от дна, стал постепенно расти зрительский спрос, но отмены летних фестивалей и новые ограничения для концертных мероприятий мгновенно свели на нет положительные тенденции.

Несвободный COVID-free

Режим COVID-free теоретически мог бы помочь индустрии, считают опрошенные «Известиями» представители концертных организаций, но, по их словам, проблема в том, что государство в этом вопросе не выработало единых прозрачных правил. Даже строгое соблюдение условий COVID-free не дает уверенности, что мероприятие все-таки пройдет.

Большинству несостоявшихся летних фестивалей не помогли ни COVID-free, ни логотипы поддержки правительств различных областей, сетует Алан Маршалл. По его словам, «Нашествие» могло бы стать первым российским фестивалем в формате COVID-free, и, учитывая размер фестивального поля — более 220 га открытого пространства на свежем воздухе, — задача обеспечения эпидемической безопасности казалась вполне реализуемой. Но в итоге open air все равно был отменен по требованию Роспотребнадзора.

Песенка не спета Фестиваль «Нашествие» в поселке Большое Завидово Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Схожая история и у воронежского «Чернозема».

— Мы приняли беспрецедентные для нашего региона меры эпидемиологической безопасности. Впервые в Воронеже предложили проход на мероприятие по QR-кодам и организовали на входе бесплатное ПЦР-тестирование для тех зрителей, у кого тестов нет, — и получили отказ. Наши прямые убытки составили 25 млн рублей, и еще больше — 27 млн рублей — оказались расходы на предоплаты артистам и оборудование, — рассказала председатель оргкомитета «Чернозема» и гендиректор концертного зала Event-Hall в Воронеже Виктория Шубич.

Не стоит думать, что формат COVID-free снимает все ограничения по численности зрителей , отметил Дмитрий Утяшев. По его данным, в Москве во дворцах спорта сейчас разрешено проводить мероприятия вместимостью до 3 тыс. человек, тогда как эти площадки рассчитаны на 15 тыс. зрителей. И в се равно каждое мероприятие, чтобы оно благополучно состоялось, приходится согласовывать с Роспотребнадзором . А логика его решений организаторам не всегда понятна .

В ответ на запрос «Известий» пресс-служба Роспотребнадзора фактически подтвердила, что единых стандартов даже для режима COVID-free нет.

« Всё решается в индивидуальном порядке и зависит от эпидемиологической обстановки », — подчеркнули представители ведомства.

В итоге существующие на данный момент ограничения не позволяют провести 95% мероприятий, сообщил «Известиям» Сергей Мурадов. По его словам, этой осенью могло бы быть в 20 раз больше крупных концертов, если бы не пандемия и не противоэпидемиологические ограничения.

Без поддержки и правил

Хотя концертная индустрия попала в число наиболее пострадавших от пандемии, сектор в этом году не получил поддержки от государства , посетовали опрошенные «Известиями» представители отрасли. Впрочем, важнее такой поддержки — определение четких правил игры.

— Не дать концертной индустрии окончательно утонуть сейчас может только одно — совместная с правительством работа над созданием правил, которые позволят безопасно жить и работать и которые будут реально выполняться , — уверена Виктория Шубич.

Рынок не оживет, пока предприниматели не смогут уверенно планировать деятельность, инвестирование и кредитование на некоторое время вперед (от шести месяцев до 1,5 года), подчеркнул Евгений Сафронов.

Песенка не спета Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Сейчас любой концерт на любой площадке страны может быть отменен за 12–16 часов до начала без компенсации предпринимателю вложенных денег . О каком оживлении рынка может идти речь в таких условиях? — категоричен эксперт.

Но даже если пандемия пойдет на спад и отрасль начнет поднимать голову, не стоит ждать, что в ближайшее время к нам вернутся западные звезды первой величины , солидарны собеседники «Известий». Туры звезд уровня Мадонны или U2 планируются за несколько лет, поэтому одномоментно восстановить это невозможно. Впрочем, это уже общемировая проблема.

Благодарим Дмитрия Сараева за помощь в подготовке статьи