Песенка не спета: шоу-индустрия задолжала зрителям более 8 млрд рублей
У зрителей на руках свыше 5 млн билетов на несостоявшиеся концерты, рассказали «Известиям» представители российской шоу-индустрии. При этом количество культурных мероприятий, проходящих этой осенью, в 20 раз меньше, чем в доковидные времена, а продажи билетов упали на 75% по сравнению с 2019 годом. По словам представителей отрасли, избежать вероятной волны банкротств помогли бы господдержка или ослабление противовирусных ограничений. Ряд мероприятий проводят в режиме COVID-free, но пока не существует единых условий такого формата, указали специалисты.
Не оттолкнулись от дна
В регионах начинают усиливать ограничительные меры в связи с новым ростом заболеваемости коронавирусом. Следствием становятся в числе прочего и отмены крупных развлекательных событий. Один из последних примеров — рок-фестиваль «Чернозем» под Воронежем, который должен был пройти 24–26 сентября: ранее согласованное мероприятие было отменено всего за сутки до старта. Официально оно перенесено на следующий год. Похожие истории произошли летом с «Нашествием» в Московской области и «Дикой мятой» — в Тульской.
Представители концертной индустрии предупреждают: если ситуация с ограничениями не изменится к лучшему и отрасль не получит господдержки, надо ждать волны банкротств. На организаторов концертов давят прежде всего взятые обязательства: по данным Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (АКТиБО), на руках у зрителей сейчас свыше 5 млн билетов на несостоявшиеся мероприятия.
Фестиваль «Дикая мята» в Тульской области
— Продажи билетов начинаются во многих случаях за год до проведения мероприятия. Получается, что мы собираем деньги у зрителей, вкладываем всю выручку в подготовку, в гонорары артистов, перелеты, продакшен, рекламу, а потом в один момент это мероприятие отменяют или переносят по решению властей. Но у организатора все равно остаются обязательства перед зрителем. И вот таких обязательств у нас сейчас на общую сумму более 8 млрд рублей, — сообщил «Известиям» исполнительный директор АКТиБО, глава концертного агентства Eventation Сергей Мурадов. — Отрасль практически парализована, многие компании уже обанкротились, многие находятся на этой грани, а культурная жизнь в стране остановлена (за исключением государственных мероприятий).
Банкротства идут последние полгода, подтвердил главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов. По его словам, проблема не только в долгах перед зрителями, но и в снижении текущих продаж.
— Мы продаем сейчас вчетверо меньше билетов, чем в 2019 году, — поделился с «Известиями» гендиректор одного из крупнейших билетных операторов страны Concert.ru Дмитрий Утяшев.
Снижение продаж отмечается не только по сравнению с допандемийным периодом, но даже и с 2020 годом.
— Количество продаваемых билетов на концерты упало еще ниже прошлогодних минимумов. В среднем сейчас продается в полтора-два раза меньше билетов относительно осени 2020-го — в зависимости от аудитории музыкальных коллективов и форматов проведения мероприятий, — сказал музыкальный продюсер фестиваля «Нашествие» Алан Маршалл. — В конце зимы казалось, что концертная индустрия оттолкнулась от дна, стал постепенно расти зрительский спрос, но отмены летних фестивалей и новые ограничения для концертных мероприятий мгновенно свели на нет положительные тенденции.
Несвободный COVID-free
Режим COVID-free теоретически мог бы помочь индустрии, считают опрошенные «Известиями» представители концертных организаций, но, по их словам, проблема в том, что государство в этом вопросе не выработало единых прозрачных правил. Даже строгое соблюдение условий COVID-free не дает уверенности, что мероприятие все-таки пройдет.
Большинству несостоявшихся летних фестивалей не помогли ни COVID-free, ни логотипы поддержки правительств различных областей, сетует Алан Маршалл. По его словам, «Нашествие» могло бы стать первым российским фестивалем в формате COVID-free, и, учитывая размер фестивального поля — более 220 га открытого пространства на свежем воздухе, — задача обеспечения эпидемической безопасности казалась вполне реализуемой. Но в итоге open air все равно был отменен по требованию Роспотребнадзора.
Фестиваль «Нашествие» в поселке Большое Завидово
Схожая история и у воронежского «Чернозема».
— Мы приняли беспрецедентные для нашего региона меры эпидемиологической безопасности. Впервые в Воронеже предложили проход на мероприятие по QR-кодам и организовали на входе бесплатное ПЦР-тестирование для тех зрителей, у кого тестов нет, — и получили отказ. Наши прямые убытки составили 25 млн рублей, и еще больше — 27 млн рублей — оказались расходы на предоплаты артистам и оборудование, — рассказала председатель оргкомитета «Чернозема» и гендиректор концертного зала Event-Hall в Воронеже Виктория Шубич.
Не стоит думать, что формат COVID-free снимает все ограничения по численности зрителей, отметил Дмитрий Утяшев. По его данным, в Москве во дворцах спорта сейчас разрешено проводить мероприятия вместимостью до 3 тыс. человек, тогда как эти площадки рассчитаны на 15 тыс. зрителей. И все равно каждое мероприятие, чтобы оно благополучно состоялось, приходится согласовывать с Роспотребнадзором. А логика его решений организаторам не всегда понятна.
В ответ на запрос «Известий» пресс-служба Роспотребнадзора фактически подтвердила, что единых стандартов даже для режима COVID-free нет.
«Всё решается в индивидуальном порядке и зависит от эпидемиологической обстановки», — подчеркнули представители ведомства.
В итоге существующие на данный момент ограничения не позволяют провести 95% мероприятий, сообщил «Известиям» Сергей Мурадов. По его словам, этой осенью могло бы быть в 20 раз больше крупных концертов, если бы не пандемия и не противоэпидемиологические ограничения.
Без поддержки и правил
Хотя концертная индустрия попала в число наиболее пострадавших от пандемии, сектор в этом году не получил поддержки от государства, посетовали опрошенные «Известиями» представители отрасли. Впрочем, важнее такой поддержки — определение четких правил игры.
— Не дать концертной индустрии окончательно утонуть сейчас может только одно — совместная с правительством работа над созданием правил, которые позволят безопасно жить и работать и которые будут реально выполняться, — уверена Виктория Шубич.
Рынок не оживет, пока предприниматели не смогут уверенно планировать деятельность, инвестирование и кредитование на некоторое время вперед (от шести месяцев до 1,5 года), подчеркнул Евгений Сафронов.
— Сейчас любой концерт на любой площадке страны может быть отменен за 12–16 часов до начала без компенсации предпринимателю вложенных денег. О каком оживлении рынка может идти речь в таких условиях? — категоричен эксперт.
Но даже если пандемия пойдет на спад и отрасль начнет поднимать голову, не стоит ждать, что в ближайшее время к нам вернутся западные звезды первой величины, солидарны собеседники «Известий». Туры звезд уровня Мадонны или U2 планируются за несколько лет, поэтому одномоментно восстановить это невозможно. Впрочем, это уже общемировая проблема.
Благодарим Дмитрия Сараева за помощь в подготовке статьи