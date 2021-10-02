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Терапевт рассказала о влиянии алкоголя на течение ОРВИ

Терапевт Малыгина: «Алкоголь не помогает снизить риск заражения ОРВИ»
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Алкоголь не может помочь снизить риск заражения ОРВИ, его также не стоит употреблять, даже если человек уже заболел, так как это может привести к негативным последствиям для организма. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Марина Малыгина.

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По словам специалиста, во время острого вирусного заболевания у человека повышается температура тела и возникает общая интоксикация организма с учащением сердцебиения и повышенным потоотделением. Кроме того, употребление алкоголя в любом виде вызывает учащение частоты сердечных сокращений и может вызвать повышение артериального давления, что может усугубить общее состояние больного организма, борющегося с инфекцией.

«Также алкоголь обладает мочегонным эффектом, а во время вирусного заболевания организм начинает через потовые железы терять много жидкости, поэтому употребление алкоголя не только не помогает восполнить потери жидкости, а также способствует обезвоживанию организма. Даже небольшие дозы алкоголя снижают усвоение витамина В 12 и некоторых микроэлементов, которые необходимы для работы головного мозга», — рассказала Малыгина.

Терапевт также добавила, что алкоголь негативно влияет на течение инфекции, ослабляя иммунную систему организма — его употребление во время заболевания может повысить риск развития бактериальной пневмонии.

Для профилактики вирусной инфекции Малыгина рекомендовала заранее сделать прививку от гриппа, избегать мест массового скопления людей в период, носить маску в общественных местах, регулярно заниматься физкультурой, употреблять в пищу больше фруктов, обеспечить себе полноценный сон, а в весенний и осенний периоды принимать витаминно-минеральные комплексы.

29 июля было опубликовано исследование ученых, согласно которому употребление красного или белого вина более безопасно с точки зрения риска инсульта по сравнению с другими видами алкоголя.

Согласно данным специалистов, употребление менее шести стандартных стаканов алкоголя в неделю связано с самым низким риском развития фибрилляции предсердий (ФП). ФП — это нерегулярная и учащенная частота сердечных сокращений, которая может увеличить риск инсульта, сердечной недостаточности и других сердечных осложнений. Среди симптомов — учащенное сердцебиение, одышка и слабость.

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