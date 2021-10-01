Раз в год и «Спартак» удивляет: российские клубы оживают в еврокубках

На неделе российские клубы наконец-то выиграли в Лиге чемпионов и Лиге Европы. «Спартак» в напряженном матче с двумя удалениями обыграл «Наполи» — 3:2. «Локомотив» не смог выступить так же успешно, как красно-белые: «железнодорожники» проиграли «Лацио» (0:2). Зато днем ранее «Зенит» разгромил «Мальме» (4:0), одержав свою самую крупную победу в главном еврокубке Старого Света. Эти результаты радуют на фоне сезона-2020/21, который наши клубы провели катастрофически. До основной сетки обоих еврокубков добрались четыре российских клуба, но на всех они одержали лишь одну победу в 20 матчах — «Краснодар» обыграл «Ренн» 1:0. «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА не смогли взять три очка ни разу и финишировали четвертыми в своих группах, а кубанцы с третьего места перебрались в 1/16 финала ЛЕ, но и там уступили в обеих встречах загребскому «Динамо».

Чудо в Неаполе

Главное событие недели для российского футбола, несомненно, произошло в Неаполе. Перед игрой шансы «Спартака» на успех казались мизерными : он в первом туре уступил дома «Легии», с трудом набирает очки в чемпионате России, а соперник одержал шесть побед в шести играх итальянской Серии А. К тому же команду возглавляет Лучано Спаллетти — бывший главный тренер «Зенита», который хорошо знает «Спартак».

Старт матча хуже не придумаешь. Красно-белые пропустили уже через 13 секунд после стартового свистка после ошибки Александра Максименко, и над «Спартаком» явно повисла угроза грандиозного разгрома, подобного тому, что в декабре 2017-го учинил красно-белым «Ливерпуль» (0:7).

Но тут команде Руя Витории помогло удаление — на 29-й минуте защитник «Наполи» Марио Руй получил прямую красную карточку, и после перерыва «Спартак» сперва сравнял счет, а затем и вышел вперед . Правда, без привычной нервотрепки не обошлось: в конце игры удалили уже новичка красно-белых Кофрие, и в равных составах команды обменялись голами. Итоговая победа осталась за «Спартаком», и это невероятно приятный сюрприз.

Раз в год Игрок «Спартака» Георгий Джикия радуется забитому голу в матче против команды ФК «Наполи» Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Успешный результат красно-белых вселил надежду на то, что дальше команда будет двигаться в правильном направлении, но всё-таки это осторожная надежда, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» экс-тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов. — Думаю, этот момент будет положительно воспринят психологически. Результат обеспечен, уже хорошо.

Победа позволила красно-белым подняться на второе место в группе, потому что в параллельной встрече грянула другая сенсация — польская «Легия» обыграла «Лестер» и возглавила турнирную таблицу с безупречным результатом . Понятно, что для «Спартака» это важная победа, но ее нужно обязательно подкрепить другими успехами. Впереди — две подряд встречи с «Лестером» (сперва дома, затем на выезде). В них команде Витории необходимо набирать очки, иначе триумф в Неаполе обесценится.

Безвольный «Локо»

Если «Спартак» в Италии сыграл блестяще, то «Локомотив» выдал один из худших матчей в сезоне . Мы привыкли к тому, что Марко Николич умело подстраивается под соперника, но в гостевой встрече с «Лацио» у красно-зеленых не получилось ничего. Римляне легко забили оба мяча в первом тайме и вполне могли сделать счет разгромным — опасных моментов у ворот Гильерме было достаточно, а «Локо» к голу так и не приблизился. Победа итальянцев со счетом 2:0 более чем закономерна .

— Результат с «Лацио» был ожидаем, — продолжил Ринат Билялетдинов. — Может быть, в трансферное окно красно-зеленые чуть переборщили с омоложением состава. Уход Крыховяка пока что не компенсирован. Это проблема, не хватает надежности в центре поля. 19-летние футболисты — это хорошо, но должны быть какие-то опытные ребята, которые помогут молодежи раскрыться. Сейчас «Локо» — аморфная команда, вроде бы и пытаются что-то сделать, но нет огня, чего-то не хватает.

Для команды Николича еще ничего не потеряно: она замыкает таблицу группы Е с одним очком, но первое место находится на расстоянии одной победы. Следующие два матча «Локо» как раз проведет с лидером — «Галатасараем».

— Что-то с подготовкой у «Локо», — отметил в беседе с «Известиями» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Давайте сделаем сноску, что они играли с командой, которая обладает отличным набором футболистов. «Лацио» не гранд итальянского футбола, но регулярно борется за место в ЛЧ. Также нет у «Локо» и той быстроты передвижений и передач, чем эта команда и отличалась от многих других в нашем чемпионате еще не так давно — при Юрии Семине. Многое из его положительной работы было потеряно при Николиче.

Рекорд «Зенита»

Еще до матчей московских клубов свою игру в Лиге чемпионов провел «Зенит» — и по-настоящему порадовал болельщиков. До встречи с «Мальме» сине-бело-голубые никогда не побеждали крупно в основном турнире Лиги чемпионов. В отборочном турнире победы в три и более мячей были, но историческое достижение «Зенит» оформил лишь на этой неделе.

— У «Зенита» есть тот огонь, которого нет у «Локомотива», — уверен Ринат Билялетдинов. — Там совместимые игроки, им в кайф играть друг с другом. В игре с «Мальме» бразильцы показали комбинационную игру, их технический потенциал позволяет. На их фоне и Дзюба выглядит вполне привлекательно, то есть здесь прежде всего селекционная работа была сделана качественно — приобретение игроков и расстановка их на футбольном поле.

Раз в год Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальме» (Мальме, Швеция) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

Согласен с коллегой и Борис Игнатьев.

— «Зенит» заслуженно победил «Мальме» с разгромным счетом, — уверен эксперт. — Хозяева имели и психологический перевес, и в физической готовности. Были быстрее, подвижнее, мобильнее. Объективно «Мальме» займет последнее место в этой группе. Российскому же клубу надо продолжать действовать с холодной головой. Впереди «Челси» и «Ювентус» — совершенно иной уровень противостояния. Думаю, что они смогут взять очки в двух ближайших матчах.