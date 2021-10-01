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Путин поручил создать платформу психологической помощи школьникам и родителям

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Президент России Владимир Путин поручил разработать концепцию создания онлайн-платформы психологической помощи школьникам и их родителям. Об этом в пятницу, 1 октября, говорится на сайте Кремля.

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«Правительству РФ...обеспечить актуализацию Концепции развития психологической службы в системе образования в РФ на период до 2025 года и плана мероприятий по реализации этой Концепции», — говорится в сообщении.

Срок разработки концепции — до 15 декабря 2021, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, российский лидер поручил разработать план мероприятий по модернизации объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей.

«Правительству РФ разработать при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации план мероприятий по модернизации объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления, определив источники финансирования таких мероприятий», — отмечается в документе.

Ранее, 25 августа, Путин поддержал идею онлайн-платформы психологической поддержки школьников. Он отметил, что Россия пока отстает от других стран в этой сфере.

11 августа психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Гурген Хачатурян рассказал «Известиям», что в школе ребенок впервые сталкивается с оценкой своих знаний, действий и результатов, поэтому зачастую она становится источником стресса как для самих детей, так и для родителей.

В марте директор Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила ввести для российских старшеклассников курс «Основы взрослой жизни». В рамках такой программы, предположительно, школьников смогут обучать основам психологии, финансовой грамотности, правильного питания, межличностных отношений, осознанного потребления, а также инструментам решения широкого круга «взрослых» проблем.

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