Психотерапевт дал советы родителям по подготовке первоклассника к школе

В школе ребенок впервые сталкивается с оценкой своих знаний, действий и результатов, поэтому зачастую она становится источником стресса как для самих детей, так и для родителей. О том, как подготовить ребенка к школе, в среду, 11 августа, «Известиям» рассказал психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Гурген Хачатурян.

По его словам, подготовку ребенка к школе лучше начать заранее, примерно за год. В частности, можно обратиться к специалисту, который подскажет, какой на данный момент у ребенка уровень психологической готовности к школе и на что стоит обратить внимание.

«В школе первокласснику понадобятся такие психологические навыки, как умение поддерживать внимание, развитое мышление, память. У ребенка в этом возрасте должна увеличиваться познавательная активность и появиться навык контролировать свои эмоции и поведение. Очень важна мотивационная основа: психологически готовый к школе ребенок хочет учиться, чтобы достичь какой-то цели, например стать космонавтом. Неготовый к школе ребенок скорее предпочтет игры и будет все время отвлекаться», — подчеркнул Хачатурян.

Все эти навыки будут развиваться в процессе обучения, и, для того чтобы ребенок избежал стресса, ему важна поддержка родителей, которым следует придерживаться нескольких правил.

Во-первых, ребенку нужно помочь привыкнуть к новому распорядку дня, отмечает психотерапевт.

«Сделать это можно в игровой форме, например оформить красочное и четкое расписание дня, которому будет интересно следовать. Обязательно внесите в него время на игры и дневной сон — ребенку важно отдыхать, а игры помогают в развитии психологических навыков», — посоветовал специалист.

Также родителям важно помнить, что процесс обучения растянут во времени и не стоит ждать результатов «здесь и сейчас» и подстегивать или упрекать ребенка, добавил он.

Выполнение домашней работы стоит контролировать, однако делать это стоит в меру, проявляя терпение и не излишне вмешиваясь в процесс, рекомендовал Хачатурян.

«У каждого ребенка индивидуальный темп усвоения материала — важно следовать ему, а не навязывать свой. Постарайтесь научить школьника обращаться за помощью добровольно. При возникновении вопросов важно объяснять материал, а не делать всю работу за первоклассника. Школьнику необходимо научиться совершать собственные ошибки и исправлять их», — дал совет эксперт.

Кроме того, специалист рекомендовал не пытаться соревноваться с учителем, а, наоборот, поддерживать его авторитет. В заключение Хачатурян отметил необходимость обсуждать с ребенком, как прошел его день в школе. Таким образом можно выявить проблемные аспекты в школьной жизни ребенка.

«Отдельная история — это коллектив. Чаще всего дети спокойно адаптируются, находят друзей, многие бывают знакомы с садика. Однако особое внимание надо обратить на возможные элементы травмирующих событий», — заключил он.

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