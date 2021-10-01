В Кузбассе предложили создать два города-миллионника

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил создать на базе Кемерово и Новокузнецка два города-миллионника. Об этом говорится 1 октября на сайте Кремля.

По словам главы региона, в Кузбассе 20 городов. Они строились по принципу возникновения шахт или заводов, далее урбанизировались. В настоящее время из малых городов уезжает молодежь и проблема не в рабочих местах, а том, что это — моногорода.

«Обращаюсь с предложением о создании в Кузбассе двух городов-миллионников на базе Кемерово и Новокузнецка. Сейчас там 550–560 тысяч в каждом городе. Уже построена вся инфраструктура, есть аэропорты», — подчеркнул глава региона в беседе с Путиным

Он отметил, что Кемерово и Новокузнецк соединены скоростной магистралью. В этих городах можно осуществить комплексное развитие территорий. «Будем сносить кварталами частный сектор, на месте частного сектора строить современные дома», — добавил он.

В ответ Путин ответил, что сначала нужно понять, как обеспечить интересы живущих там людей. Цивилев отметил, что власти будут выкупать жилье и предоставлять гражданам новые квартиры в современных домах.

Регион действует за счет своих средств, но программа будет реализовываться долго, добавил глава Кузбасса.

«Если будет поддержка, то реально создать к 2030 году, подойти к этой цифре. Надо удерживать молодежь, она убегает — очень серьезный вопрос. Даже, еще раз повторяю, не рабочие места, а создание серьезной инфраструктуры», — пояснил он.

27 сентября сообщалось, что 41% россиян готов переехать в новые города Сибири. Переселиться 29% опрошенных готовы за гарантированную работу и зарплату в два-три раза выше имеющейся.

7 сентября сообщалось о том, что глава Минобороны Сергей Шойгу во время отдыха обсудил с Путиным идею строительства новых городов в Сибири.

В августе на встрече министра обороны с научной общественностью Сибирского отделения РАН сообщалось, что Шойгу предложил построить в Сибири несколько научно-промышленных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами.