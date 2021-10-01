Крупный пожар на складе в «новой Москве» ликвидировали

Пожарные ликвидировали крупное возгорание на складе стройматериалов в ТиНАО, сообщили 1 октября в ГУ МЧС по Москве.

Пожар был полностью потушен к 14:10, указали в главке.

В результате возгорания погибших и пострадавших нет. Столичная прокуратура по факту пожара начала проверку.

Информация о пожаре на улице Адмирала Корнилова, вл. 18 поступила в 10:36 мск. Произошло обрушение кровли. В тушении были задействованы более 100 человек из состава МЧС, 40 единиц техники и вертолет Московского авиационного центра, отмечает РЕН ТВ.

Площадь возгорания, по данным МЧС, превысила 3 тыс. кв. м. Общая площадь склада, где произошло возгорание, составляет 5 тыс. кв. м.