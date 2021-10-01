Крупный пожар возник на складе в Москве

Пожар охватил складское помещение в Новой Москве 1 октября. Площадь возгорания, по данным МЧС, превысила 3 тыс. кв. м.

Возгорание произошло на улице Адмирала Корнилова, отмечает РЕН ТВ.

Как сообщили спасатели, огонь интенсивно распространяется, и сохраняется риск перехода огня на соседние постройки. Уже произошло полное обрушение кровли здания. К тушению привлечена авиация Московского авиационного центра. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Общая площадь склада, где произошло возгорание, составляет 5 тыс. кв. м. По предварительным данным, в здании находятся стройматериалы.

26 сентября крупный пожар произошел в ангаре, где находился автосервис, в деревне Большое Толбино в Московской области. Площадь пожара превысила 820 кв. м.