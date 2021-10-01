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Газ в Молдавии подорожал в четыре раза

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Молдавия в октябре будет получать газ из РФ по рыночной стоимости в $790 за 1 тыс. кубометров против $200, за которые она покупала газ ранее. Об этом сообщил в пятницу, 1 октября, на брифинге вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну.

Срок действия льготного газового контракта для Молдавии истекал 30 сентября, однако в тот же день вице-премьер уточнил, что контракт между «Молдовагазом» и «Газпромом» был продлен на один месяц.

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«Мы будем получать газ по стоимости в $790 для октября. Независимо от этой ситуации, пока не будут завершены переговоры и пока не будет заключен долгосрочный контракт, тариф для населения не изменится. Мы ведем переговоры о заключении контракта по более выгодным условиям», — отметил Спыну.

В свою очередь экс-президент Молдавии, сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон в Telegram-канале написал, что продление договора «несет в себе дополнительные огромные риски неопределенности в разгар отопительного сезона».

Молдавия стремится сохранить действующие формулы поставок. В настоящий момент стоимость газа для страны в теплое время года рассчитывается с ориентацией на конъюнктуру германского газового хаба NCG, в этот период цены там снижаются.

В холодное время года Молдавия потребляет до 80% газа, стоимость которого напрямую зависит от ситуации на рынке дизельного топлива и мазута. Это позволяет стране существенно экономить. В 2020 году республика импортировала топливо по средней цене $148,87 за 1 тыс. куб. м. В эту стоимость уже заложены и транспортные расходы до границы.

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