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Певец Прохор Шаляпин не сможет проститься со скончавшейся в США супругой

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Российский певец Прохор Шаляпин не сможет проститься с супругой Татьяной-Клаудией Дэвис, скончавшейся в США. Об этом сообщило в четверг, 30 сентября, издание StarHit со ссылкой на близкого друга артиста, актера Георгия Кирьянова.

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«Я всеми силами старался и стараюсь поддерживать его. Ему сейчас ужасно плохо, он растерян и поник, абсолютно не знает, что делать дальше. Однако на этом ужасные новости не заканчиваются. Сейчас в США в связи с пандемией у него и родителей Танюши не будет возможности попрощаться с ней, даже близко подойти к закрытому гробу. Таню, к слову, кремируют...», — отметил Кирьянов.

О том, что Дэвис скончалась на территории Соединенных Штатов, Шаляпин рассказал в четверг. По его словам, женщине было 42 года, она владела сетью юридических контор.

Как рассказал сам Шаляпин, он женился на миллионерше 31 июля. На свадьбу пара потратила около 15 млн рублей. Однако 9 августа женщину госпитализировали из-за обширного поражения легких после того, как она заболела COVID-19. 29 августа ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, откуда Дэвис уже не вышла.

Певец покинул США еще в середине августа из-за гастролей и съемок клипа.

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