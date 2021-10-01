Управляющего директора Сбербанка Зака арестовали по подозрению в мошенничестве

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца управляющих директоров Сбербанка Евгения Зака (до 28 ноября) и Максима Инкина (до 29 ноября), а также преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову (до 29 ноября) после возбуждения уголовного дела о крупном хищении, главной подозреваемой в котором является экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова.

29 сентября у троих арестованных, а также экс-руководителя департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности Минпросвещения Анны Хамардюк прошли обыски.

Роль Зака и Инкина в деле Раковой изучил телеканал РЕН ТВ. Как следует из документов проекта «Учитель будущего», в расходовании средств которого выявлены признаки хищения, Зак мог быть основным соучастником Раковой. Проект был инициирован Раковой и подразумевал реформу сферы образования в России. Она же и лоббировала его финансирование.

На момент потенциального совершения преступления Зак занимал пост заместителя гендиректора Фонда новых форм развития образования. Его начальником был Максим Инкин, именно ему он должен был отчитываться.

Вместе с этим «общие организационные мероприятия по проекту» Зак курировал вместе с экс-руководителем департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности Минпросвещения Анной Хамардюк. Они отвечали за реализацию проекта «Учитель будущего».

За время работы Раковой в Минпросвещения Фонду новых форм развития образования выделили более 2,8 млрд рублей субсидий. Уже выявлено хищение около 50 млн рублей, однако сумма может увеличиться до миллиарда.

Чиновница заняла должность замминистра просвещения в октябре 2018 года. Согласно данным базы СПАРК, с 2016 года до назначения она возглавляла ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». До 2018 года фонд получал средства из федерального бюджета только от Минобрнауки РФ. С февраля 2018 года фонд начал получать деньги от Минпросвещения, а затем Ракова перешла на работу в ведомство.

Размеры выделяемых субсидий сразу подскочили в разы. В феврале 2018 года это было 350 млн рублей, а 31 января 2019-го — уже 1,7 млрд рублей.

Ракова ушла с поста замминистра в марте 2020 года, за несколько месяцев до этого фонд получил сразу 1,62 млрд рублей. По данным СМИ, после увольнения Раковой с должности в министерстве в марте 2020 года и перехода на пост вице-президента Сбербанка за ней ушла почти вся команда.

29 сентября стало известно, что Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. В настоящий момент она скрывается, полиция объявила ее в розыск.