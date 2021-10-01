Йоханссон урегулировала спор с Disney о гонораре за «Черную Вдову»

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон урегулировала конфликт с Walt Disney, который возник после выпуска кинокомпанией фильма «Черная Вдова» одновременно в кинотеатры и на стриминг. Об этом 30 сентября сообщает The New York Times.

Условия мирового соглашения между сторонами не разглашаются.

«Я счастлива, что разрешила наши разногласия. Я невероятно горжусь работой, которую мы проделали вместе на протяжении многих лет, и мне очень нравятся мои творческие отношения с командой. Я с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества в ближайшие годы», — приводит слова Йоханссон газета.

В свою очередь, председатель Disney Studios Content Алан Бергман подтвердил, что компания «намерена двигаться вперед вместе с актрисой по ряду предстоящих проектов».

29 июля Скарлетт Йоханссон подала в Верховный суд Лос-Анджелеса на компанию Disney из-за стриминга кинокомикса «Черная Вдова». Суть иска состоит в том, что компания выпустила ленту на стриминговой платформе одновременно с началом проката в кинотеатрах. Отмечается, что зарплата Йоханссон из-за этого значительно сократилась, поскольку складывается только из кассовых сборов картины.

В ответ Disney назвал иск актрисы необоснованным и подчеркнул, что полностью выполнил условия контракта. Кроме того, отмечалось, что показ картины на платформе Disney+ с премиальным доступом «значительно увеличил ее возможность заработать дополнительные средства, помимо тех $20 млн, которые она уже получила».

Изначально российская премьера «Черной Вдовы» была намечена на 30 апреля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса релиз картины был отложен до июля 2021 года.

Впервые персонаж русской шпионки Наташи Романофф, сыгранный Скарлетт Йоханссон, появился в киновселенной Marvel в 2010 году в фильме «Железный человек – 2».