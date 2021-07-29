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Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за фильма «Черная вдова»

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Актриса Скарлетт Йоханссон подала в Верховный суд Лос-Анджелеса на компанию Disney из-за стриминга фильма «Черная вдова». Об этом в четверг, 29 июля, пишет газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что суть иска заключается в том, что компания выпустила фильм «Черная вдова» на стриминговом сервисе Disney+ одновременно с началом проката в кинотеатрах.

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«Disney умышленно побудил Marvel нарушить соглашение без каких-либо оснований, чтобы помешать Йоханссон в полной мере реализовать преимущества своей сделки с Marvel», — приводит текст иска издание.

Кроме того, сообщается, что зарплата Йоханссон складывается из кассовых сборов фильма, а Marvel гарантировал эксклюзивный прокат в кинотеатрах.

«Это, безусловно, не последний случай, когда голливудские звезды выступают против Disney и дают понять, что, как бы компания ни притворялась, у нее есть юридическое обязательство выполнять свои контракты», — заявил представитель актрисы Джон Берлински.

Медиа-компании уделяют приоритетное внимание своим стриминговым сервисам и все чаще размещают ценный контент на этих платформах, что финансово сказывается на актерах и продюсерах, дополняет «Газета.ру».

Ранее, 28 мая, Роскомнадзор направил профилактическое письмо в адрес телеканала «Канал Disney» из-за трансляции анимационного фильма Out, главный герой которого имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Таким образом РКН решил напомнить администрации телеканала о нормах российского законодательства. В тот же день в Disney заявили, что не будут показывать данный мультфильм в России.

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