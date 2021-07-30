Disney счел иск Йоханссон из-за стриминга фильма «Черная вдова» необоснованным

Американская компания Disney назвала необоснованным иск, который подала в адрес компании актриса Скарлетт Йоханссон, сыгравшая главную роль в фильме «Черная вдова». Об этом в четверг, 29 июля, сообщило издание Los Angeles Times.

В заявлении компании сказано, что Disney выполнила условия контракта с актрисой. Кроме того, показ картины «на платформе Disney+ с премиальным доступом значительно увеличил ее возможность заработать дополнительные средства, помимо тех $20 млн, которые она уже получила к настоящему времени».

Ранее, 29 июля, стало известно, что Скарлетт Йоханссон подала в Верховный суд Лос-Анджелеса на компанию Disney из-за стриминга фильма «Черная вдова». Суть иска состоит в том, что компания выпустила ленту на стриминговой платформе одновременно с началом проката в кинотеатрах. Отмечается, что зарплата Йоханссон складывается из кассовых сборов фильма.

Премьера фильма «Черная вдова» по мотивам комиксов Marvel состоялась в США 9 июля, отмечает телеканал «360». Кассовые сборы в Соединенных Штатах превысили $156 млн, еще $160 млн картина собрала в других странах мира.