Появилось видео последствий нападения на здание правительства Мурманской области
Корреспондент «Известий» снял на видео последствия нападения неизвестного с коктейлями Молотова на здание правительства Мурманской области.
Судя по кадрам, частично обгорела входная дверь в здание. Других повреждений не зафиксировано.
Момент нападения засняли камеры видео видеонаблюдения. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал сотрудник охраны.
Во время происшествия несколько чиновников находились в здании в своих рабочих кабинетах.
Как сообщал Telegram-канал «Мурманск инсайд», за нападением может стоять кто-то из «идеологических противников» губернатора региона.