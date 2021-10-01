Появилось видео последствий нападения на здание правительства Мурманской области

Корреспондент «Известий» снял на видео последствия нападения неизвестного с коктейлями Молотова на здание правительства Мурманской области.

Судя по кадрам, частично обгорела входная дверь в здание. Других повреждений не зафиксировано.

Момент нападения засняли камеры видео видеонаблюдения. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал сотрудник охраны.

Во время происшествия несколько чиновников находились в здании в своих рабочих кабинетах.

Как сообщал Telegram-канал «Мурманск инсайд», за нападением может стоять кто-то из «идеологических противников» губернатора региона.