Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание правительства Мурманской области. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадал сотрудник охраны.

При этом во время нападения ряд чиновников находились в здании в своих рабочих кабинетах.

В настоящий момент на месте работают правоохранители. Выясняются мотивы преступления.

Как пишет Telegram-канал «Мурманск инсайд», за нападением может стоять кто-то из «идеологических противников губернатора» региона.

26 июля посольство Кубы в Париже было атаковано неизвестными преступниками, которые использовали коктейли Молотова — бутылки с зажигательной смесью. МИД Кубы возложил ответственность за произошедшее на правительство США, акцентировав внимание на «продолжающихся кампаниях» против Кубы со стороны Вашингтона.