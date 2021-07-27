Глава МИД Кубы сообщил о нападении на посольство страны в Париже

Посольство Кубы в Париже было атаковано неизвестными преступниками, которые использовали коктейли Молотова — бутылки с зажигательной смесью. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья.

«Мы осуждаем теракт с применением коктейлей Молотова против нашего посольства в Париже», — говорится в сообщении кубинского министра, опубликованного на его странице в Twitter.

Паррилья возложил ответственность за произошедшее на правительство Соединенных Штатов, акцентировав внимание на «продолжающихся кампаниях» против Кубы со стороны Вашингтона. По словам министра, американское правительство «поощряет» подобное поведение и оставляет безнаказанными призывы к насилию, исходящие с территории США.

Ранее, 23 июля, американский государственный секретарь Энтони Блинкен сообщил о том, что Вашингтон делает все возможное в рамках обеспечения доступа к интернету населению Кубы, отметив важность предоставления кубинцам возможности поддерживать общение. До этого, 22 июля, глава Белого дома Джо Байден сообщил, что новые санкции США, направленные против Кубы, — это только начало применения подобных мер.

11 июля тысячи кубинцев вышли на улицы для участия в массовых мирных протестах против правительства. Люди участвовали в митингах в Гаване, Пальма-Сориано, Сантьяго-де-Кубе, Сан-Антонио-де-лос-Баньосе и других муниципалитетах.

В свою очередь, президент Кубы Мигель Диас-Канель обратился к нации, призвав коммунистов выходить на улицы для предотвращения возможных провокаций против властей. Он также заявил, что коммунисты готовы драться на улицах и умереть за революцию.

После этого, 13 июля, глава кубинского МИДа Бруно Родригес Паррилья заявил о прямой вовлеченности властей США в организацию масштабных протестов в стране. По его убеждению, в митингах принимали участие «агенты иностранной державы», получавшие финансирование и инструкции из-за рубежа.

17 июля более 100 тыс. сторонников властей Кубы вышли на манифестацию в центральной части Гаваны, чтобы поддержать политический курс действующего руководства республики.

Позднее, 20 июля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация разрабатывает меры привлечения к ответственности правительства Кубы в связи с протестами в республике. Спустя два дня, 22 июля, власти США в рамках «закона Магнитского» ввели санкции в отношении спецподразделения МВД Кубы, а также против министра революционных вооруженных сил (министра обороны) Кубы Альваро Лопеса Миеры.