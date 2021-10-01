Байден продлил финансирование правительства до 3 декабря

Президент США Джо Байден 30 сентября продлил временное финансирование федерального правительства до 3 декабря включительно, чтобы предотвратить шатдаун, сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

Соответствующий законопроект был принят сенатом на двухпартийном голосовании. Инициативу поддержали 254 конгрессмена, против высказались 175 сенаторов.

Финансовый год в США завершается 30 сентября, поэтому во избежание приостановления или ограничения работы правительства возникла необходимость принятия временного бюджета.

В августе в конгрессе одобрили пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год, его размер оценен в $3,5 трлн. Положение законопроекта говорит о налоговых послаблениях для производителей, которые пользуются экологически чистыми источниками энергии. Также он предусматривает увеличение финансирования сферы здравоохранения, образования и охраны окружающей среды.

Между тем 16 сентября в администрацию Байдена поступило предложение от конгрессменов-демократов о снижении расходов на ядерное вооружение в новом финансовом году.