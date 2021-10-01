Конгресс США продлил финансирование правительства до 3 декабря

Палата представителей конгресса США в четверг, 30 сентября, утвердила продление временного финансирования федерального правительства до 3 декабря, чтобы предотвратить шатдаун, пишет CNN.

Инициативу поддержали 254 конгрессмена, еще 175 высказались против.

Ранее в четверг аналогичное решение принял сенат конгресса США. Теперь документ должен быть подписан президентом страны Джо Байденом.

30 сентября в США заканчивается 2021 финансовый год, однако американские законодатели пока не согласовали полноценный бюджет на следующий год. В этой связи до полуночи необходимо было принять временный бюджет, чтобы избежать шатдауна — приостановления работы правительства.

В августе палата представителей конгресса США одобрила пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год, размер которого оценивается в $3,5 трлн. Согласно положениям законопроекта, производителям, которые пользуются экологически чистыми источниками энергии и поддерживают проекты, направленные на сохранение окружающей среды, положены послабления в налогах. Дополнительно пакет предусматривает расширение денежного потока на сферы здравоохранения, образования и охраны окружающей среды.

При этом 16 сентября группа конгрессменов-демократов призвала администрацию Байдена снизить расходы на ядерное вооружение в рамках бюджета на 2022 финансовый год.