13% россиян генетически склонны к тяжелому течению COVID-19

Международный коллектив ученых из Германии, Швейцарии, США, Испании, Австрии, Великобритании и России под руководством специалистов из клиники Шарите (Берлин) выяснил, что обладатели особого варианта гена, регулирующего функции иммунной системы, в два раза чаще попадают на ИВЛ при заражении COVID-19.

Речь о вариантах гена HLA. В исследовании участвовали 435 пациентов старше 18 лет из Германии, Испании, Швейцарии и США с разной тяжестью течения COVID-19 — от бессимптомного течения до смертельных исходов.

Оказалось, что есть достаточно частый вариант гена HLA-C (а именно HLA-C*04:01), который примерно вдвое повышает риск попасть на ИВЛ при заражении коронавирусом.

С российской стороны в исследовании участвовали специалисты из медико-генетического центра Genotek. Они решили использовать данные 13 тыс. пациентов центра и другие научные статьи (всего получилось проанализировать данные 1,8 млн человек), чтобы увеличить выборку исследования и понять, сколько процентов россиян, а также жителей других стран обладают вариантом гена HLA-C. Выяснилось, что он есть у 13% людей в России и Германии, у 16% в Швейцарии и у 15% в Испании.

«Мы также решили проверить гипотезу о том, что этот же вариант гена может быть связан не только с более тяжелым течением болезни, но и с вероятностью заболеть COVID-19, — рассказал директор по продукту компании Genotek, эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет» Александр Ракитько. — Мы использовали результаты других ранее опубликованных исследований, чтобы понять, как часто эта мутация встречается у тех, кто переболел и у тех, кто не переболел. В итоге выяснилось, что упомянутый выше вариант HLA-C немного повышает риск подхватить COVID-19».

Одно из возможных объяснений, по его словам, заключается в высокой уязвимости обладателей HLA-C к COVID-19 — то, что этот вариант может приводить к сниженной способности антител человека связываться с белками SARS-CoV-2.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Страх и риск: 13% россиян генетически склонны к тяжелому COVID-19