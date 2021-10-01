Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Мир
Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

С 1 октября в жизни россиян произошли важные изменения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 1 октября в России произошел ряд важных нововведений. Военных и сотрудников силовых структур ждет индексация зарплат, в середине месяца пройдет Всероссийская перепись населения, родителям детей школьного возраста нужно будет до конца месяца подать заявление на получение единоразовой выплаты в 10 тыс. рублей.

В октябре истекает срок, в который семьи с детьми школьного возраста могут обратиться с заявлением на получение единовременной выплаты в 10 тыс. рублей. Для этого необходимо заполнить электронную форму на портале госуслуг либо в отделении Пенсионного фонда России.

Получить выплату смогут родители, усыновители, опекуны или попечители детей в возрасте от 6 до 18 лет при условии, что шестилетнего возраста ребенок достиг не позднее 1 сентября этого года.

Также в начале октября завершается период перевода детских пособий на карты «Мир». С этого момента на карты других платежных систем выплаты на детей приходить не будут.

Хватит бить: наказание за домашнее насилие ужесточат в течение полугода
В Минюсте рассказали о сроках внесения в УК поправок о защите жертв рукоприкладства в семье

Кроме того, в России на 3,7% повысят размеры окладов военных-контрактников, срочников, полицейских, таможенников, пожарных, сотрудников уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения и ряда сотрудников Фельдъегерской службы.

Также с октября Центробанк ужесточит условия для банков, которые выдают кредиты уже закредитованным клиентам либо предлагают займы под высокий процент.

Так, самые высокие надбавки (500 п.п.) будут действовать для кредитов, выданных под 35% годовых и более. Минимальные — для займов под 10%, которые выдаются заемщикам с небольшой долговой нагрузкой.

С конца месяца дольщики смогут быстрее оформить документы на жилье в новостройке. Изменения в закон о государственной регистрации недвижимости вступают в силу с 28 октября.

Сообщается также, что с 1 октября прививки из национального календаря можно будет сделать бесплатно не только в государственных, но и в частных клиниках.

В октябре истечет отсрочка, которой могли воспользоваться автовладельцы, диагностические карты которых истекли в феврале, марте и апреле. Обязательным ТО является для владельцев легковых автомобилей, которым исполнилось четыре года. Для владельцев грузовиков, автобусов и такси за несвоевременное прохождение техосмотра или отсутствие диагностической карты предусмотрена ответственность.

Очередная перепись населения начнется в России в середине месяца — 15 октября. Традиционно перепись проводится раз в десять лет. В прошлом году она была отложена из-за пандемии коронавируса.

20 июля Федеральная нотариальная палата разъяснила новые правила выезда детей за рубеж. В организации напомнили об упрощении процедуры: теперь удостоверенное нотариусом согласие на выезд только от одного из родителей требуется маленьким путешественникам, которые отправляются в поездку без сопровождения родителей.

В марте замглавы МВД России Игорь Зубов пояснил, что в случае несогласия одного из родителей на вывоз ребенка необходимо написать соответствующее заявление, которое попадет в базу. В прошлом году конфликтных ситуаций, связанных с вывозом детей за границу, было около 2 тыс.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021