С 1 октября в жизни россиян произошли важные изменения

С 1 октября в России произошел ряд важных нововведений. Военных и сотрудников силовых структур ждет индексация зарплат, в середине месяца пройдет Всероссийская перепись населения, родителям детей школьного возраста нужно будет до конца месяца подать заявление на получение единоразовой выплаты в 10 тыс. рублей.

В октябре истекает срок, в который семьи с детьми школьного возраста могут обратиться с заявлением на получение единовременной выплаты в 10 тыс. рублей. Для этого необходимо заполнить электронную форму на портале госуслуг либо в отделении Пенсионного фонда России.

Получить выплату смогут родители, усыновители, опекуны или попечители детей в возрасте от 6 до 18 лет при условии, что шестилетнего возраста ребенок достиг не позднее 1 сентября этого года.

Также в начале октября завершается период перевода детских пособий на карты «Мир». С этого момента на карты других платежных систем выплаты на детей приходить не будут.

Кроме того, в России на 3,7% повысят размеры окладов военных-контрактников, срочников, полицейских, таможенников, пожарных, сотрудников уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения и ряда сотрудников Фельдъегерской службы.

Также с октября Центробанк ужесточит условия для банков, которые выдают кредиты уже закредитованным клиентам либо предлагают займы под высокий процент.

Так, самые высокие надбавки (500 п.п.) будут действовать для кредитов, выданных под 35% годовых и более. Минимальные — для займов под 10%, которые выдаются заемщикам с небольшой долговой нагрузкой.

С конца месяца дольщики смогут быстрее оформить документы на жилье в новостройке. Изменения в закон о государственной регистрации недвижимости вступают в силу с 28 октября.

Сообщается также, что с 1 октября прививки из национального календаря можно будет сделать бесплатно не только в государственных, но и в частных клиниках.

В октябре истечет отсрочка, которой могли воспользоваться автовладельцы, диагностические карты которых истекли в феврале, марте и апреле. Обязательным ТО является для владельцев легковых автомобилей, которым исполнилось четыре года. Для владельцев грузовиков, автобусов и такси за несвоевременное прохождение техосмотра или отсутствие диагностической карты предусмотрена ответственность.

Очередная перепись населения начнется в России в середине месяца — 15 октября. Традиционно перепись проводится раз в десять лет. В прошлом году она была отложена из-за пандемии коронавируса.

20 июля Федеральная нотариальная палата разъяснила новые правила выезда детей за рубеж. В организации напомнили об упрощении процедуры: теперь удостоверенное нотариусом согласие на выезд только от одного из родителей требуется маленьким путешественникам, которые отправляются в поездку без сопровождения родителей.

В марте замглавы МВД России Игорь Зубов пояснил, что в случае несогласия одного из родителей на вывоз ребенка необходимо написать соответствующее заявление, которое попадет в базу. В прошлом году конфликтных ситуаций, связанных с вывозом детей за границу, было около 2 тыс.