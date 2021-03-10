МВД разъяснило механизм выезда за рубеж детей с одним из законных представителей

Заместитель главы МВД России Игорь Зубов разъяснил, как будет осуществляться упрощенный порядок вывоза за рубеж несовершеннолетних с одним из его законных представителей в случае принятия соответствующего законопроекта. На эту тему он высказался в ходе обсуждения инициативы в Госдуме в среду, 10 марта.

«Любой законный представитель подает заявление в наше миграционное подразделение, миграционное подразделение ставит на соответствующий автоматизированный учет, информируется погранслужба и, собственно, на этом все заканчивается», — объяснил Зубов.

Как уточнил замминистра, информирование второго родителя в случае принятия законопроекта не предусматривается.

Зубов также отметил, что в случае несогласия одного из родителей на вывоз ребенка необходимо написать соответствующее заявление, которое попадет в базу.

По его словам, в прошлом году конфликтных ситуаций, связанных с вывозом детей за границу, было около 2 тыс.

Ранее в этот же день Госдума в первом чтении одобрила поправки в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», упрощающие порядок выезда несовершеннолетних за рубеж.

Сообщалось, что в случае окончательного принятия документа для выезда ребенка за границу с одним из родителей больше не потребуется нотариально заверенное согласие второго родителя. Для этого будет достаточно отсутствия выраженного несогласия одного из родителей или опекунов на выезд несовершеннолетнего.

Законопроект был внесен правительством России в Госдуму в середине декабря 2020 года.

Летом 2019 года в России вступили в силу изменения в правила выезда детей россиян за рубеж. В частности, заявление о несогласии на выезд ребенка за границу нужно подавать не в погранслужбу, а в территориальные органы МВД. Кроме того, в случае если ребенок путешествует с одним из родителей, усыновителей или опекунов, согласие на выезд от второго родителя не требуется.

Если же ребенок путешествует один, а кто-либо из родителей, опекунов и т.д. подал заявление о несогласии на его выезд, несовершеннолетний пересечь границу не сможет.