Уволенным из театра Ермоловой актерам предложили должность уборщиков

В четверг, 30 сентября, началось сокращение труппы актеров в московском Театре имени Ермоловой. Несогласным с принятыми мерами актерам в театре предложили должности уборщиков, сообщает kp.ru.

«Забавно, что заведующая труппой предлагает нам, попавшим под сокращение, ставку уборщицы с окладом в 15 тыс. рублей. Такое предложение было сделано мне и многим другим, например, нашему первоклассному актеру Николаю Токареву», — сказала в беседе с изданием актриса Елена Бурханова-Калинина, которая тоже попала под сокращение.

Она заявила, что расценивает такое предложение как желание администрации унизить актеров высокого класса.

Кроме того, по словам артистки, у актеров есть основания «для дальнейшей борьбы через суд». Она рассказала, что большинство уволенных не подписывали документы о сокращении.

«Администрация предлагает отступные, компенсацию, чтобы актеры не шли в суд. Думаю, сегодня многие настроены торговаться с [Олегом] Меньшиковым о сумме компенсации», — сообщила Бурханова-Калинина.

Первыми официально покинули штат актеры Мария Бортник и Николай Токарев, знакомые зрителям по сериалам «Ландыш серебристый», «Кодекс чести», «Однажды в Ростове», «Кремлевские курсанты», «Шифр».

Ранее, 22 августа, сообщалось, что Олег Меньшиков сложил с себя полномочия директора Театра Ермоловой еще до скандала с увольнениями артистов.

По словам нового руководителя театра Сергея Кузоятова, увольнения касались лишь тех актеров, которые «на протяжении долгих лет не выходили на сцену» или «вообще не появлялись на рабочем месте, но при этом продолжали получать свой оклад».

21 августа стало известно, что уволенные из Театра Ермоловой артисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку по факту сокращения численности штата актеров. Так, артисты предположили, что массовое увольнение было спланировано заранее и сдерживалось только присутствием в театре прежнего художественного руководителя Владимира Андреева.