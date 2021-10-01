Шары навыкате: Россия провела жеребьевку домашнего ЧМ по волейболу

До чемпионата мира по волейболу в России осталось меньше года, и в четверг, 30 сентября, стало известно, как участники распределятся по группам и городам. Наша команда получила себе в первые соперники сборные Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико. Чемпионат мира 2022 года примут десять городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Кемерово, Красноярск, Новосибирск, Калининград, Екатеринбург, Уфа и Ярославль.

Церемония жеребьевки финального турнира прошла в «Лужниках» во Дворце художественной гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой. Лишь в сентябре стал известен полный состав участников ЧМ. Без отбора на него попали Россия как страна-организатор и Польша как победитель предыдущего розыгрыша первенства планеты.

Еще 22 сборные прошли через отборочный турнир: восемь команд от Европы — Италия, Словения, Болгария, Франция, Германия, Нидерланды, Сербия, Турция; четыре от Азии — Иран, Япония, Китай, Катар; две от Южной Америки — Бразилия и Аргентина; три от Африки — Тунис, Египет, Камерун; пять от Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна — Канада, Пуэрто-Рико, США, Мексика, Куба.

В ходе церемонии с приветственным словом выступили президент Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Граса и президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко, выразившие надежду на то, что ЧМ в России войдет в историю как настоящий праздник.

— Надеемся, что чемпионат мира 2022 года будет лучшим в истории, — сказал генеральный секретарь FIVB Фабио Азеведо. — Ожидаем большой праздник и счастливы сотрудничать с Россией в организации турнира. К сожалению, мы не можем прогнозировать эпидемиологическую обстановку в РФ и мире в следующем году, но очень хочется, чтобы матчи прошли при полных трибунах.

Саму процедуру жеребьевки провели четыре легенды мирового волейбола: двукратные чемпионки мира (2006, 2010), двукратные вице-чемпионки Олимпийских игр (2000, 2004) Любовь Соколова и Екатерина Гамова, олимпийский чемпион – 2012, вице-чемпион мира – 2002 Тарас Хтей, олимпийский чемпион – 2000, вице-чемпион мира – 1998 в составе сборной Югославии Владимир Грбич.

Они доставали шары из корзин и выбирали соперников и города для команд из первой корзины — России как хозяйке турнира, Польше, Бразилии, Франции, Италии и Аргентине как лучшим в рейтинге FIVB. В итоге нашей команде в группе А достались Сербия, Тунис и Пуэрто-Рико. 26 августа 2022 года наши проведут с Тунисом матч – открытие турнира в спортивно-культурном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Остальные игры группы состоятся в Москве.

— Жеребьевка прошла идеально и прозрачно, — рассказал «Известиям» Тарас Хтей. — Впервые участвовал в таком формате, когда весь мировой волейбольный бомонд собрался в большом зале и церемонию показывали в прямом эфире на федеральном канале. Но оно понятно: не каждый год в России проходит чемпионат мира по волейболу. Мужской вообще впервые за 60 лет состоится у нас. Приятно было оказаться в центре внимания. Рад, что так всё срослось, весь мир мог видеть мероприятие. Открывались шары достаточно легко, поэтому процедура прошла без курьезов.

Группа B, где собрались Бразилия, Япония, Куба и Катар, расположится в Кемерово. Группа С (Польша, США, Мексика, Болгария) поедет в Новосибирск. Матчи группы D (Франция, Словения, Германия, Камерун) будут сыграны в Уфе. Квартет Е (Италия, Канада, Турция, Китай) выяснят отношения в Екатеринбурге. Место встреч команд группы F (Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет) назначено в Красноярске.

— Наша команда получила самую благоприятную группу из тех, что могли ей достаться, — отметил Хтей. — Есть возможность вкатиться в турнир и уверенно идти по дистанции, поэтому желаю России успеха на ЧМ и верю в нее. А самая сильная группа оказалась в Новосибирске. Там сразу три сильные сборные — США, Болгария, про Польшу я даже не говорю. Одна только команда проходная — Мексика. Остальные очень хороши. Поскольку в следующий этап выходят из каждого квартета по два участника, эту группу можно назвать «группой смерти». В остальном всё очень разбавлено, и ждать можно чего угодно.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября. До этого наша страна всего один раз принимала мужское первенство планеты по волейболу. В 1962 году оно прошло в СССР. В 1978 году мы принимали женский ЧМ. В постсоветское время самым крупным волейбольным соревнованием в России был мужской чемпионат Европы, прошедший в 2007 году в Москве и Санкт-Петербурге.