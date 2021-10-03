Ушла эпоха: заявление Ширвиндта, прощание Крэйга, заповеди Ефремова

Театр сатиры покидает худрук. Агент 007 — больше не агент. В «Современнике» собрались «Вечно живые». А в Братиславе открылась антифашисткая выставка. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства.

Бессмертная живопись

«Правдивая ложь» — так называется персональная выставка австрийской художницы и декоратора Ксении Хауснер, открывшаяся в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Хауснер отдает предпочтение фигуративному искусству и станковой живописи, но не боится, что во времена инсталляций и перфомансов ее работы будут выглядеть устаревшими.

— Живопись никогда не устареет, — подчеркнула она в беседе с «Известиями». — Картина может устареть, только если написана старой краской или просто плохо сделана. Мы не сможем уничтожить, убить живопись — она всё равно будет основной составляющей истории искусства. И тот факт, что существуют инсталляции или видеоарт, не означает, что холсты должны уйти в прошлое.

Ушла эпоха_1 Художница Ксения Хауснер во время пресс-показа выставки «Ксения Хауснер. Правдивая ложь» в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

По словам художницы, она отражает в своих произведениях актуальные мировые темы. Например, в ГМИИ им. А.С. Пушкина представлены картины из серии «Изгнанники», посвященной теме миграции. Волнует художницу и проблема гендерного дисбаланса , которая, по ее мнению, всё же решается — например, в изобразительном искусстве не только стало больше художниц, но также появилось больше женщин-директоров музеев, кураторов.

Россия более других стран продвинута в плане феминизма, считает Хауснер: благодаря идеям коммунизма женщины начали работать гораздо раньше, чем в капиталистическом европейском мире, где от них требовалось только сидеть дома с детьми и заниматься домашними делами.

30 стендов памяти

Историко-документальная выставка «Забвению не подлежит» будет проведена в 22 европейских странах . Первые экспозиции уже организованы в российских домах науки и культуры в Берлине, Париже, Братиславе. В передвижной планшетной экспозиции, которую патронирует Российское историческое общество (РИО), задействовано 30 стендов, где представлены фото, документы, кинохроника, свидетельствующие о преступлениях нацистского режима, и материалы о судебных процессах над фашистскими преступниками . Организаторы отмечают, что выставка пользуется вниманием у посетителей всех поколений и социальных статусов — от школьников до лидеров политических партий.

Ушла эпоха_2 Фото: Российское историческое общество

— Экспозиция особенно востребована в нынешних условиях, когда предпринимаются попытки переписать историю, стереть из памяти современного поколения подвиг советских солдат, избавивших мир от нацизма и подаривших жизнь народам не только целого ряда стран, но и континентов, — сказали «Известиям» в пресс-службе РИО. — Этот проект призван напомнить международной общественности, в первую очередь молодежной аудитории, о тех неисчислимых жертвах, которые принесли народы СССР во имя спасения мира от коричневой чумы ХХ века.

65 лет в лицах

«Современник» по традиции открыл сезон в день рождения основателя Олега Ефремова . Зрителям был представлен спектакль «Вечно живые, история в лицах» , поставленный весной худруком Виктором Рыжаковым по пьесе Михаила Дурненкова к 65-летию театра. Тогда было объявлено, что спектакль сыграют один раз, но успех оказался таким, что решено было оставить его в репертуаре.

1 октября в зале на Чистых прудах вновь зазвучали голоса истории — основателей, артистов, сотрудников, друзей театра и всех тех, кто является частью его биографии. Среди актеров были и потомки основателей — Никита Ефремов, сыгравший своего деда Олега Ефремова, и Павел Табаков, преобразившийся в отца — Олега Табакова.

Ушла эпоха_3 Актер Никита Ефремов фотографируется у плакатов со сценами из спектаклей «Пять вечеров» и «Голый король» во время сбора труппы театра «Современник» Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— Время меняется. Приходит новая эпоха на смену прошлой, — рассуждал в беседе с «Известиями» Виктор Рыжаков. — Ушло поколение людей, которые жили в мире, где было много мечты и мечта эта не была реализована. Эти люди имели для нас особое значение. Мы наделяли их какими-то специальными качествами, нам казалось, что они могут всё. Теперь «отцы» уходят, а их «дети» должны стать новым поколением.

Однако, по словам худрука, мало кто сегодня готов взять на себя ответственность, которая не страшила учителей . Некоторые считают, что теперь у людей масштаб меньше, но это не так. Всё дело в нашем сегодняшнем инфантилизме, который заставляет нас перекладывать ответственность на старшее поколение, считает худрук.

Тузы в рукаве

В лондонском Альберт-холле состоялась мировая премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Событие посетили члены британской королевской семьи и участники съемочной команды, в том числе исполнитель роли суперагента Дэниел Крэйг, для которого это пятый и последний фильм бондианы.

В России фильм стартует 7 октября . Прокатчики полагают, что он должен стать самым кассовым «Бондом» за всю историю отечественного проката , но далеко не самым успешным даже по меркам пандемийной дистрибуции. Картина может не войти даже в пятерку кассовых лидеров года, где сейчас на нижней позиции находится «Форсаж-9» с почти 1,2 млрд рублей . В беседе с «Известиями» главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев спрогнозировал сборы первого уикенда в размере 450 млн рублей, а общие сборы — в 1 млрд рублей. Для примера: «Дюна» Дени Вильнева уже собрала почти 1,2 млрд.

Ушла эпоха_4 Актер Дэниел Крэйг в лондонском Альберт-холле на премьере 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Посетившие премьеру британские критики отмечают, что «Не время умирать» развивает темы прошлых фильмов до экстремального масштаба, и замечают множество отсылок к Бонду в смокинге, полюбившемуся по предыдущим фильмам.

«Долгожданный 25-й фильм о супершпионе Яна Флеминга — это странноватый и самоуверенный эпик с несколькими тузами в рукаве, — пишет The Guardian. — Последняя картина с Дэниелом Крэйгом в роли гения британской разведки — это буря в стакане воды, где замешаны пафос, драма, комедия, горе, макабрический ужас и возмутительно скучный старомодный экшен , зачем-то заставляющий нас вспоминать мир доктора Ноу на его острове».

Впрочем, практически все остальные посмотревшие новую часть бондианы зарубежные критики наперебой расхваливают новый выход Дэниэла Крейга на экраны.

Караул устал

Александр Ширвиндт решил покинуть пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры, который он возглавил 21 год назад , сменив Валентина Плучека. Источник в театре сообщил «Известиям», что заявление Ширвиндта об уходе по собственному желанию сейчас находится в департаменте культуры Москвы и будет подписано, как только Александр Анатольевич выйдет с больничного.

По словам режиссера Андрея Житинкина, поставившего с участием худрука несколько проектов, мысли об уходе посещали его давно.

Ушла эпоха_5 Александр Ширвиндт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— У него накопилась усталость, о которой он всё чаще стал говорить. Хорошо, что он объявил об уходе не летом, когда никого нет в театре, а в начале сезона. Он со всеми встретился, всё проговорил и принял решение. И если он что-то решил, его переубедить невозможно. <...> При кажущейся мягкости и либерализме он человек жесткий. Если что-то решил, так решил, — поделился режиссер.

«Большой трагедией» назвала возможный уход Ширвиндта ведущая актриса театра Наталья Селезнёва. Однако худрук может вернуться на сцену в качестве актера. Житинкин считает, что он мог бы сыграть роли прекрасных стариков.