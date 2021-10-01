Старик и морок: киборг, веном и большие художники прошлого

В прокат выходит долгожданный «Веном-2» с Томом Харди — носителем инопланетного симбиота , обещающий большие кассовые сборы. Поклонникам авторского кино придутся по вкусу несколько новинок — французский триллер «Титан» с Венсаном Линдоном, получивший Гран-при на Каннском фестивале, трагикомедия «Бестселлер» с Майклом Кейном в роли писателя-мизантропа и дебютный полный метр Лены Ланских «Ничья» о раннем и незапланированном материнстве. Поклонникам Сергея Бондарчука, а также подзабывшей мастера публике адресуется лента «Бондарчук. Battle», рассказывающая об оскарнонсном советском кинематографисте в стилистике YouTube.

«Титан»

Режиссер: Жюлия Дюкурно. В ролях: Венсан Линдон, Агата Руссель, Бертран Бонелло, Геранс Марилье

Фильм — обладатель «Золотой пальмовой ветви» 74-го Каннского кинофестиваля порождает споры в зрительской аудитории: в сюжете о нежной, родственной привязанности с инцестуальным оттенком стриптизерши — серийной убийцы (Агата Руссель) и пожилого мачо — командира бригады спасателей (Венсан Линдон) часть критиков увидела историю не знающей границ любви, другие — типичный французский экстрим, граничащий с арт-порно и эстетикой биологического отвратительного.

По части тематики и некоторых художественных средств «Титан» сравнивают с «Необратимостью» Гаспара Ноэ, «Порнократией» Катрин Брейя, впрочем, многим памятен и полнометражный дебют самой Жюлии Дюкурно — фильм «Сырое» рассказывал о вегетарианке Жюстин, студентке ветеринарного училища, ставшей каннибалкой.

В «Титане» всё наоборот, это не история падения, а скорее роман воспитания. Когда-то Алексия пострадала в автокатастрофе и ей вживили титановую пластину в мозг, превратив девушку в полукиборга-аутиста. Вследствие психологической травмы и нежелательной беременности Алексия совершает серию жестоких убийств на Лазурном берегу и, скрываясь от полиции, выдает себя за потерянного 10 лет назад юношу Адриана, которого разыскивает его отец, командир спасателей Венсан. Оказавшись в среде настоящих мужчин, Алексия-Адриан постепенно оттаивает, Венсана ничуть не разочаровывает ее обман, и всё же зрителей ждет драматическая развязка в стиле киберпанка.

Старик и морок Фото: Парадиз

«Бондарчук. Battle»

Режиссер: Илья Белов, сценарист: Антон Желнов. В ролях: Сергей Бондарчук, Кристофер Пламмер, Никита Михалков, Фёдор Бондарчук, Анастасия Вертинская, Катарина Кубрик, Марта Де Лаурентис, Людмила Савельева, Том Харпер, Ирина Скобцева

Лента, снятая к столетию Сергея Бондарчука, далеко не типичный байопик. Рассказ о легендизированной фигуре оскароносного Сталинского лауреата доверили режиссеру Илье Белову и сценаристу Антону Желнову, снявшим фильмы о Владимире Сорокине («Сорокин трип») и Иосифе Бродском («Бродский не поэт») в подчеркнуто актуальной стилистике роликов на YouTube — со спецэффектами, анимацией и клиповым монтажем. Этот прием может показаться не совсем уместным, однако, если ориентироваться на современного массового кинозрителя (а это категория 20–35+), то, в общем-то, всё верно.

Биография и творческая судьба Бондарчука строится вокруг его главного произведения — киноэпопеи «Война и мир» , где он сыграл «непохожего» Пьера Безухова, и немного «Ватерлоо». «Они сражались за Родину» (1975), «Степь» (1977), «Красные колокола» (1982), «Борис Годунов» (1986) и «Тихий Дон» (1992/2006) остаются немного в тени.

Чтобы подчеркнуть международное значение работ кинематографиста, в фильме участвует множество иностранцев, сравнивающих Бондарчука с Кубриком и Копполой. Однако, как отметила часть рецензентов, истинные творческие поиски, нерв и драма великого мастера остаются немного за кадром.

Старик и морок Фото: Централ Партнершип

«Веном-2»

Режиссер: Энди Серкис. В ролях: Том Харди, Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон, Стивен Грэм, Наоми Харрис

Несмотря на щедрую порцию отвратительного (в данном случае без особой эстетики), сиквел фильма Рубена Фляйшера 2018 года про главного врага Человека-паука, мерзкого спрута по имени Веном, вышел довольно комедийным, особенно на фоне обычного марвеловского супергеройского пафоса. Инопланетный симбиот — а именно так следует называть жутковатую красно-коричневую форму жизни с щупальцами — и его носитель, журналист-расследователь Эдди Брок (Том Харди), учатся ладить друг с другом. Например, Веном помогает Эдди соорудить ужин по-быстрому: молниеносно выхватывает с неудобно расположенных полок кухонную утварь, закидывает в кастрюлю макароны, а потом еще и сдабривает их доброй порцией соуса, попутно обливая им «хозяина».

И всё бы ничего, если бы у Венома не обнаружилось нежелательного потомства. Его отпрыск Каранж вселился в тело серийного убийцы Клетуса Кэседи (Вуди Харрельсон) и помог преступнику сбежать из тюрьмы прямо в процессе казни. К Кэседи планирует присоединиться его возлюбленная Визг, она же Фрэнсис Баррисон (Наоми Харрис). Журналисту-супергерою и его инопланетному сожителю придется крепко подружиться, чтобы сразиться с криминалом.

Старик и морок Фото: СППР

«Бестселлер»

Режиссер: Лина Росслер. В ролях: Обри Плаза, Майкл Кейн, Кэри Элвес

Дебютный полный метр Лины Ресслер — местами абсурдистская камерная пастораль, местами пикареска, отчасти ревизионисткий роуд-муви, намекающий на романтическую линию «девушка и старик» . Пожилой битник, мизантроп, спивающийся писатель Харрис Шоу (Майкл Кейн) печатает что-то на разваливающемся ундервуде и временами кричит, что он умер, в свой дисковый телефон. Неожиданно к нему заявляется юное и прагматичное создание Люси Стэнбридж (Обри Плаза), наследница издательства, которое полвека назад выстрелило с бестселлером Шоу «Атомная осень». Дела у нее сейчас идут неважно, но она узнала, что владеет правами на рукописи старика. Они заключают сделку: публикация нового романа без интервью и издательских правок, литературное турне в США.

Сначала писатель ведет себя прилично, просто говорит, что его роман ничего особенного собой не представляет, на следующих презентациях уже листает страницы с нецензурными комментариями, в конце концов, эпатирует публику и мочится на свой роман. Выходки, конечно, не добавляют популярности книге, но имя писателя раскручивается. Восхищенная публика ходит за ним хвостом, просто чтобы сказать: «Нас послал Харрис Шоу».

Обаяния истории добавляет игра уникального Майкла Кейна, который за всю свою долгую кинокарьеру умудрился не сыграть ни в одном слабом фильме: ироничный, хулиганистый и настоящий, при всех необходимых по сюжету чудачествах, он держится настоящим аристократом. Ругается, пьет, сжигает тираж ­— всё элегантно.

Старик и морок Фото: MEGOGO Distribution

«Ничья»

Режиссер: Лена Ланских. В ролях: Анастасия Струкова, Ольга Малахова, Татьяна Тихменёва

Драма Лены Ланских, отмеченная Гран-при программы «Новые режиссеры» в Сан-Себастьяне — яркий пример молодого российского кино. Фильм снят в стилистике докьюментари: камера следит за девушкой-подростком Викой, проживающей в скучном и сером городе поселкового типа где-то на Урале. Вот она собирается на выпускной бал, вот учительница говорит: «Тебе не стоило сюда приходить», вот чей-то папаша бурчит: «А то волнуются родители мальчиков». Вскоре становится понятно, что 14-летняя Вика вскоре должна стать матерью.

Робкая, полная унижения и вызова, боли и стоицизма, отторжения и принятия зарисовка «грехопадения» старшеклассницы не случайно перенесена в депрессивную провинцию. Благодаря своей «заброшенности» эта маргинальная с точки зрения «большой земли» история загнанного материнства обретает классический масштаб.