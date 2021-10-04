Камерная установка: РФ на втором месте по темпам роста рынка видеонаблюдения

Количество камер видеонаблюдения в общественных местах в России за год увеличилось на 10,1% — таким образом, страна вышла на второе место в мире по темпам роста их базы. Спрос на такие услуги растет как со стороны бизнеса, так и госструктур, свидетельствуют участники рынка. Кроме того, более быстрому развитию видеонаблюдения в РФ способствует отсутствие принятых на Западе запретов, отмечают эксперты. Плюсом распространения камер они называют повышение общего уровня безопасности, а минусом — уязвимость с точки зрения утечек данных, позволяющих вторгаться в частную жизнь.

Размножение наблюдения

В первом полугодии 2021-го количество камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах (на улицах, вокзалах, в парках, магазинах и т.п.) превысило 15 млн, подсчитало агентство Telecom Daily. Таким образом, за год оно увеличилось на 10,1%, а это значит, что по темпам роста числа устройств, наблюдающих за гражданами и автотранспортом, Россия вышла на второе место в мире после Южной Кореи — там годовой показатель роста составляет 30%, рассказал гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

— России незначительно удалось обогнать Великобританию — там парк камер год к году вырос на 10%, — уточняет эксперт.

При этом по количеству камер Россия давно занимает третье место в мире, после Китая и США (там установлено 200 млн и 50 млн таких устройств).

Год назад картина была другой — РФ отставала по темпам роста не только от Южной Кореи, но и от ведущих европейских стран, а также Америки и занимала пятое место в мире по этому показателю, следует из расчетов Telecom Daily. В первой половине 2020-го количество камер по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросло на 9% (в США — на 12%, в Великобритании — на 11%, в Германии — на 10,5%).

— В таких странах, как США и Китай, рынок видеонаблюдения уже насыщен, новых объектов, где нужно устанавливать камеры, не так много. В Европе же действуют ограничения на использование таких систем, связанные с запретами на вмешательство в частную жизнь граждан, — объясняет Денис Кусков. — Например, в Германии камеры нельзя ставить в жилых комплексах, в подъездах и т.п. Не приветствуются там и устройства с функцией распознавания лиц.

В США некоторые местные законы налагают ограничения на использование камер отдельных типов в общественных местах, госучреждениях или на автотрассах, если это не устройства отслеживания скоростного режима, отмечает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. В 2020 году Еврокомиссия выступила с предложением временно ввести запрет на использование камер, распознающих лица. В России нет прямого запрета на применение таких технологий, отмечает он.

Также в РФ быстрому росту рынка видеонаблюдения способствует развитие торговой розницы — камеры, контролирующие поведение покупателей в торговом зале, у касс, следящие за действиями персонала, появляются даже в совсем небольших торговых точках, отмечает Денис Кусков.

Задачи камер куда шире, чем можно представить, — если раньше они создавались непосредственно для контроля и наблюдения, то сегодня это инструмент аналитики, отмечает директор по продуктам компании Ivideon Заур Абуталимов.

— Такое «умное» наблюдение позволяет не только обеспечить безопасность в торговых точках и в офисах продаж, но и управлять всеми процессами внутри: например, проанализировать портрет покупателя, его потребительские предпочтения или составить черный список клиентов, — объясняет эксперт. По словам Заура Абуталимова, торговые сети проявляют активный интерес к видеонаблюдению. Например, компания X5 Retail Group на основе этих решений в 2020 году запустила магазин без кассиров, напоминает он.

По прогнозу Telecom Daily, к концу 2021 года количество камер видеонаблюдения в РФ составит 16 млн — таким образом, по сравнению с 2020-м их станет больше примерно на 16%.

Нечеловеческий взгляд

Участники рынка видеонаблюдения отмечают, что спрос на эти услуги со стороны бизнеса увеличивается.

— Мы наблюдаем стремительный рост популярности сервисов видеонаблюдения и видеоаналитики. Во многом это обусловлено влиянием пандемии и стремлением бизнеса повысить свою эффективность и сократить расходы, — отмечает представитель третьего по количеству пользователей российского интернет-провайдера «Эр-телеком холдинга».

Такие решения сегодня активно внедряются в федеральных торговых сетях, на промышленных и производственных предприятиях. Крайне востребованы сервисы дистанционного измерения температуры, построения тепловых карт и защиты территорий, перечисляет он.

Государственные заказчики также активно выступают потребителями услуг видеонаблюдения — инструменты дистанционного регулирования транспортных потоков, городские системы безопасности и умные домофоны — безусловные драйверы развития рынка, отмечают в «Эр-телекоме».

Размещение камер с последующим применением алгоритмов на базе нейронных сетей позволяет городам и крупным предприятиям решать не только задачи безопасности, но и управлять хозяйством, эффективно работать с отходами, контролировать процесс строительства на всех этапах, следить за ношением средств индивидуальной защиты и многое другое, отмечает вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин. Он говорит о существенном росте количества камер в крупных городах.

— В Санкт-Петербурге до конца 2021 года прирост их числа составит более 40%, в Тюменской области — более 20%, в ЯНАО — более 42%, — приводит он примеры.

При увеличении количества камер видеонаблюдения становится очевидным, что вместе с ними важно внедрять и инструмент анализа, способный обработать весь массив данных, считает генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский.

— Такой подход позволит перейти к предиктивной аналитике: от раскрытия свершившихся правонарушений к их предотвращению. В рамках концепции Smart city это позволит обеспечивать комфорт жителей, выявляя, к примеру, наиболее загруженные маршруты транспорта и запуская дополнительные рейсы. Это же позволит реализовать безбарьерный, «по лицу», проход в аэропорты и так далее, — рассуждает топ-менеджер ЦРТ.

Плюсом распространения камер видеонаблюдения Павел Иккерт считает более высокий процент раскрываемости преступлений и облегчение поиска пропавших людей, также эти устройства позволяют следить за общественным порядком. С другой стороны, чем камер больше и чем выше их функциональность, тем более они уязвимы перед кибератаками, которые могут повлечь утечку данных, опасается он. Активная установка устройств, позволяющих анализировать даже настроения школьников, или дальнейшее приумножение камер с системой распознавания лиц может привести к росту случаев нарушения прав граждан на неприкосновенность частной жизни, предупреждает юрист.