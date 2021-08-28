«Лион» рассказал о покупке Азмуна у «Зенита» за €15 млн

Французский футбольный клуб «Лион» договорился заключить контракт с нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном. Об этом в субботу, 28 августа, сообщила газета L'Equipe.

Клуб заплатит за иранца из российской команды €15 млн, и контракт, предположительно, будет рассчитан на пять лет. Соглашение с «Зенитом» у 26-летнего Азмуна истечет 30 июня 2022 года.

В четверг, 26 августа, игроки петербургского футбольного клуба «Зенит» одержали победу над московским ЦСКА в матче шестого тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги». Сине-бело-голубые обыграли гостей со счетом 1:0. Исход матча определил гол форварда Сердара Азмуна на 82-й минуте.