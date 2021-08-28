В Калуге отметили 650-летие города карнавалом и массовым забегом

Калуга 28 августа отметила юбилей — 650 лет. Празднование прошло с размахом — на центральных улицах состоялось шествие колонны людей в красочных костюмах. В карнавале приняли участие представители различных творческих коллективов региона.

Акция под эгидой проекта «Спорт — норма жизни» собрала множество семей как из Калужской области, так и из других регионов страны. Дети получили возможность проверить себя и посоревноваться в беге. Поддержать юных спортсменов приехали олимпийские чемпионы и мастера спорта.

«Мы любим нашу прекрасную Калугу за исторические улочки и современные заводы, за красивые музеи. Нам есть чем гордиться! Самое главное, что есть у города, — это калужане. Я поздравляю всех с Днем города и желаю Калуге легких ног», — сказал губернатор региона Владислав Шапша.

Калужане смогли увидеть в небе над городом фигуры высшего пилотажа, которые продемонстрировали для жителей и гостей города пилоты самолетов.

Помимо 650-летия православные верующие в Калуге в субботу, 28 августа, отмечают Успение Пресвятой Богородицы, которое завершает череду 12 важнейших праздников церковного года. Состоялся крестный ход.