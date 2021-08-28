Герои нашего времени: паралимпийцы провели еще один супердень в Токио
Сборная России завоевала 14 медалей в четвертый день Паралимпиады в Токио. Четыре из них — высшего достоинства. Обладателями золотых наград стали легкоатлет Александр Яремчук (бег на 1500 м), Елена Прокофьева (настольный теннис), пловцы Андрей Граничка (100 м брассом) и Роман Жданов (150 м комплексным плаванием). Для последнего это уже второе золото и третья медаль на Играх. И уже второй переписанный мировой рекорд. Достижения спортсменов отметил даже президент РФ Владимир Путин.
«Вы вновь установили мировой рекорд, подтвердив свои выдающиеся спортивные, бойцовские качества. Такой успех стал возможен благодаря вашему исключительному трудолюбию, целеустремленности и поистине несгибаемому характеру», — говорится в телеграмме главы государства.
Историческое достижение в стрельбе
Из 40 медалей — 14 мы завоевали в субботу. В самых разных дисциплинах — от плавания до настольного тенниса. Началось же всё с легкоатлетов. Призер чемпионата мира и двукратный чемпион Европы Александр Яремчук подтвердил свой статус одного из главных фаворитов на дистанции 1500 м. Он выбрал нужный момент для рывка и завоевал золотую медаль в красивой борьбе на финише. Призер чемпионатов мира и Европы Александр Костин выбрал верную тактику на сложный забег на 5000 м и мастерски обеспечил себе бронзовую награду Паралимпиады на последнем круге дистанции. Наш спортсмен финишировал в Токио с личным рекордом и завоевал свою первую награду Игр в карьере.
Российские паралимпийцы в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука Алексей Леонов и Елена Крутова
Затем случилась историческая медаль для российских паралимпийцев в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука. Бронзу завоевали Елена Крутова и Алексей Леонов. В поединке за третье место Елена и Алексей со счетом 132:127 нанесли поражение команде Южной Кореи, одной из сильнейших в мире.
Сразу четыре награды в копилку нашей сборной — золото и три серебра — принесли игроки в настольный теннис. Напомним, что нынешний министр спорта Олег Матыцин — мастер спорта СССР по этой дисциплине. В 1982 году он стал обладателем Кубка СССР, призером Спартакиады народов СССР (1983) и чемпионата страны (1984). С середины 1980-х Олег Матыцин тренировал сборную ГЦОЛИФК по настольному теннису. Команда первенствовала на Всесоюзной универсиаде (1988, 1990) и на студенческом чемпионате мира (1992).
Российская спортсменка, член сборной России (команда ПКР) Елена Прокофьева в полуфинальном матче против Вон Тинтин (Гонконг) на соревнованиях по настольному теннису в женском одиночном разряде на XVI летних Паралимпийских играх в Токио
— Поздравляю Елену Прокофьеву, Юрия Ноздрунова, Раису Чебанику и Надежду Пушпашеву с завоеванием золотой и бронзовых медалей в настольном теннисе на Паралимпийских играх в Токио, — сказал в беседе с журналистами Олег Матыцин. — Это наши первые награды в настольном теннисе на Паралимпиаде-2020. Елена Прокофьева блестяще выступила в Японии — она одержала убедительную победу во всех матчах, сыгранных на паралимпийском турнире. В финале наша спортсменка взяла верх над сильной соперницей из Франции со счетом 3:1. Юрий Ноздрунов, Раиса Чебаника и Надежда Пушпашева показали на Паралимпиаде игру самого высокого уровня. Им немного не хватило удачи для того, чтобы выйти в финал. Бронза Игр — важное достижение для любого спортсмена. Мы гордимся результатами российских мастеров настольного тенниса. Поздравляю с их успехом тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России. Желаю удачи нашим спортсменам в Токио.
Новые рекорды в плавании
Продолжают радовать и наши пловцы. Они уже завоевали для России 20 медалей в Токио. В субботу на подиум поднимались Роман Жданов, Андрей Граничка, Наталия Буткова и Мария Павлова. Роман Жданов выиграл свое второе золото в Токио и снова с мировым рекордом. В финале российскому спортсмену не было равных. Он с первых метров наращивал свое преимущество и финишировал с огромным отрывом от всех преследователей. Андрей Граничка выступил блестяще и также побил мировой рекорд. Наш пловец не оставил шансов соперникам, мощно прошел всю дистанцию и завоевал свою первую золотую паралимпийскую медаль в карьере.
Российский спортсмен, член сборной России (команда ПКР) Роман Жданов, завоевавший бронзовую медаль в финальном заплыве на 100 м фристайлом среди мужчин в классе S4 на соревнованиях по плаванию на XVI летних Паралимпийских играх на пьедестале почета рядом с серебряным призером Ами Омер Дадаон из Израиля и бронзовым призером Такаюки Сузуки из Японии
— Когда я финишировал и посмотрел на табло, то почувствовал себя самым счастливым человеком на свете, — сказал Андрей Граничка журналистам. — И сейчас я просто не нахожу слов, чтобы передать свои эмоции. Сегодня всё получилось так, как и планировал, — от и до. Задача состояла в том, чтобы на первом «полтиннике» разогнаться и не отпустить соперника вперед. А на втором выйти вперед и держать ситуацию под контролем, и я даже немного экономил силы. Я хорошо отдохнул после выступления на первой дистанции, сегодня размялся и выступил. Доволен ли заплывом? Как видите, побил мировой рекорд, надеюсь, что смогу выступить и еще лучше.
У Наталии Бутковой и Марии Павловой бронзовые награды в комплексном плавании на дистанциях 150 м и 200 м соответственно.
Бронзовый парад продолжился в фехтовании. Для Никиты Нагаева это уже вторая медаль, выигранная на Паралимпиаде в Японии, — накануне он в составе мужской команды завоевал золото в фехтовании на шпагах. Наш спортсмен прекрасно выступил в индивидуальных соревнованиях рапиристов. В поединке за бронзу он лидировал на протяжении всей встречи и нанес сопернику из Италии поражение со счетом 15:11. Чемпионка мира и бронзовый призер Игр-2020 в командном турнире шпажисток Людмила Васильева показала достойное выступление в соревнованиях рапиристок и в поединке за бронзовую медаль одержала красивую победу над сильной соперницей из Китая. Стоит отметить, что это первые медали Игр, завоеванные россиянами в фехтовании на рапирах.
Российский спортсмен, член сборной России (команда ПКР) Андрей Граничка, завоевавший серебряную медаль в финальном заплыве на 200 м комплексом среди мужчин в классе SM6 на соревнованиях по плаванию на XVI летних Паралимпийских играх
Таким образом, по итогам четвертого соревновательного дня в Токио наша сборная продолжает занимать третье место в неофициальном общекомандном зачете. У нас 13 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых наград. Выше только сборные Китая (30-21-26) и Великобритании (16-12-15). У США (11-7-4), у замыкающих топ-5 — Украины (8-17-9).
— Не перестаю удивляться сверхуверенному выступлению наших спортсменов на Паралимпиаде в Токио, — заявил «Известиям» президент Федерации керлинга России, депутат Госдумы Дмитрий Свищев. — Каждый день они ставят мировые рекорды, берут медали в новых дисциплинах. Это феноменально, ведь наши спортсмены были лишены поездки в Рио-2016 по необъяснимым причинам. Эти сложные обстоятельства действительно сделали их только сильнее. Ими можно гордиться. Не только призерами, но и всеми участниками.
В воскресенье будет разыграно 62 комплекта медалей. Паралимпийские игры продлятся до 5 сентября.