Герои нашего времени: паралимпийцы провели еще один супердень в Токио

Сборная России завоевала 14 медалей в четвертый день Паралимпиады в Токио. Четыре из них — высшего достоинства . Обладателями золотых наград стали легкоатлет Александр Яремчук (бег на 1500 м), Елена Прокофьева (настольный теннис), пловцы Андрей Граничка (100 м брассом) и Роман Жданов (150 м комплексным плаванием). Для последнего это уже второе золото и третья медаль на Играх. И уже второй переписанный мировой рекорд. Достижения спортсменов отметил даже президент РФ Владимир Путин .

«Вы вновь установили мировой рекорд, подтвердив свои выдающиеся спортивные, бойцовские качества. Такой успех стал возможен благодаря вашему исключительному трудолюбию, целеустремленности и поистине несгибаемому характеру », — говорится в телеграмме главы государства.

Историческое достижение в стрельбе

Из 40 медалей — 14 мы завоевали в субботу. В самых разных дисциплинах — от плавания до настольного тенниса. Началось же всё с легкоатлетов. Призер чемпионата мира и двукратный чемпион Европы Александр Яремчук подтвердил свой статус одного из главных фаворитов на дистанции 1500 м . Он выбрал нужный момент для рывка и завоевал золотую медаль в красивой борьбе на финише. Призер чемпионатов мира и Европы Александр Костин выбрал верную тактику на сложный забег на 5000 м и мастерски обеспечил себе бронзовую награду Паралимпиады на последнем круге дистанции. Наш спортсмен финишировал в Токио с личным рекордом и завоевал свою первую награду Игр в карьере.

Герои нашего времени Российские паралимпийцы в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука Алексей Леонов и Елена Крутова Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Затем случилась историческая медаль для российских паралимпийцев в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука. Бронзу завоевали Елена Крутова и Алексей Леонов . В поединке за третье место Елена и Алексей со счетом 132:127 нанесли поражение команде Южной Кореи, одной из сильнейших в мире.

Сразу четыре награды в копилку нашей сборной — золото и три серебра — принесли игроки в настольный теннис . Напомним, что нынешний министр спорта Олег Матыцин — мастер спорта СССР по этой дисциплине. В 1982 году он стал обладателем Кубка СССР, призером Спартакиады народов СССР (1983) и чемпионата страны (1984). С середины 1980-х Олег Матыцин тренировал сборную ГЦОЛИФК по настольному теннису. Команда первенствовала на Всесоюзной универсиаде (1988, 1990) и на студенческом чемпионате мира (1992).

Герои нашего времени Российская спортсменка, член сборной России (команда ПКР) Елена Прокофьева в полуфинальном матче против Вон Тинтин (Гонконг) на соревнованиях по настольному теннису в женском одиночном разряде на XVI летних Паралимпийских играх в Токио Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— Поздравляю Елену Прокофьеву, Юрия Ноздрунова, Раису Чебанику и Надежду Пушпашеву с завоеванием золотой и бронзовых медалей в настольном теннисе на Паралимпийских играх в Токио, — сказал в беседе с журналистами Олег Матыцин . — Это наши первые награды в настольном теннисе на Паралимпиаде-2020. Елена Прокофьева блестяще выступила в Японии — она одержала убедительную победу во всех матчах, сыгранных на паралимпийском турнире. В финале наша спортсменка взяла верх над сильной соперницей из Франции со счетом 3:1. Юрий Ноздрунов, Раиса Чебаника и Надежда Пушпашева показали на Паралимпиаде игру самого высокого уровня. Им немного не хватило удачи для того, чтобы выйти в финал. Бронза Игр — важное достижение для любого спортсмена. Мы гордимся результатами российских мастеров настольного тенниса. Поздравляю с их успехом тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России. Желаю удачи нашим спортсменам в Токио.

Новые рекорды в плавании

Продолжают радовать и наши пловцы. Они уже завоевали для России 20 медалей в Токио. В субботу на подиум поднимались Роман Жданов, Андрей Граничка, Наталия Буткова и Мария Павлова . Роман Жданов выиграл свое второе золото в Токио и снова с мировым рекордом. В финале российскому спортсмену не было равных. Он с первых метров наращивал свое преимущество и финишировал с огромным отрывом от всех преследователей. Андрей Граничка выступил блестяще и также побил мировой рекорд. Наш пловец не оставил шансов соперникам, мощно прошел всю дистанцию и завоевал свою первую золотую паралимпийскую медаль в карьере.

Герои нашего времени Российский спортсмен, член сборной России (команда ПКР) Роман Жданов, завоевавший бронзовую медаль в финальном заплыве на 100 м фристайлом среди мужчин в классе S4 на соревнованиях по плаванию на XVI летних Паралимпийских играх на пьедестале почета рядом с серебряным призером Ами Омер Дадаон из Израиля и бронзовым призером Такаюки Сузуки из Японии Фото: REUTERS/Marko Djurica

— Когда я финишировал и посмотрел на табло, то почувствовал себя самым счастливым человеком на свете , — сказал Андрей Граничка журналистам. — И сейчас я просто не нахожу слов, чтобы передать свои эмоции. Сегодня всё получилось так, как и планировал, — от и до. Задача состояла в том, чтобы на первом «полтиннике» разогнаться и не отпустить соперника вперед. А на втором выйти вперед и держать ситуацию под контролем, и я даже немного экономил силы. Я хорошо отдохнул после выступления на первой дистанции, сегодня размялся и выступил. Доволен ли заплывом? Как видите, побил мировой рекорд , надеюсь, что смогу выступить и еще лучше.

У Наталии Бутковой и Марии Павловой бронзовые награды в комплексном плавании на дистанциях 150 м и 200 м соответственно.

Бронзовый парад продолжился в фехтовании. Для Никиты Нагаева это уже вторая медаль, выигранная на Паралимпиаде в Японии, — накануне он в составе мужской команды завоевал золото в фехтовании на шпагах. Наш спортсмен прекрасно выступил в индивидуальных соревнованиях рапиристов. В поединке за бронзу он лидировал на протяжении всей встречи и нанес сопернику из Италии поражение со счетом 15:11. Чемпионка мира и бронзовый призер Игр-2020 в командном турнире шпажисток Людмила Васильева показала достойное выступление в соревнованиях рапиристок и в поединке за бронзовую медаль одержала красивую победу над сильной соперницей из Китая . Стоит отметить, что это первые медали Игр, завоеванные россиянами в фехтовании на рапирах.

Герои нашего времени Российский спортсмен, член сборной России (команда ПКР) Андрей Граничка, завоевавший серебряную медаль в финальном заплыве на 200 м комплексом среди мужчин в классе SM6 на соревнованиях по плаванию на XVI летних Паралимпийских играх Фото: REUTERS/Marko Djurica

Таким образом, по итогам четвертого соревновательного дня в Токио наша сборная продолжает занимать третье место в неофициальном общекомандном зачете . У нас 13 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых наград. Выше только сборные Китая (30-21-26) и Великобритании (16-12-15). У США (11-7-4), у замыкающих топ-5 — Украины (8-17-9).

— Не перестаю удивляться сверхуверенному выступлению наших спортсменов на Паралимпиаде в Токио, — заявил «Известиям» президент Федерации керлинга России, депутат Госдумы Дмитрий Свищев. — Каждый день они ставят мировые рекорды, берут медали в новых дисциплинах. Это феноменально, ведь наши спортсмены были лишены поездки в Рио-2016 по необъяснимым причинам. Эти сложные обстоятельства действительно сделали их только сильнее . Ими можно гордиться. Не только призерами, но и всеми участниками.

В воскресенье будет разыграно 62 комплекта медалей. Паралимпийские игры продлятся до 5 сентября.