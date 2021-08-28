В США хотят построить новый транспорт на основе советского «морского монстра»

Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США планирует создать новое транспортное средство на базе советского экраноплана «Лунь», получившего прозвище «морской монстр». Об этом сообщает 27 августа Popular Mechanics.

Издание отмечает, Пентагон уже получил соответствующий заказ. Потребность в новом транспорте возникла из-за того, что традиционные воздушные и морские перевозчики работают с рядом серьезных ограничений. В частности, грузовые суда нередко добираются до пункта назначения по несколько недель, а самолеты, как правило, имеют небольшие размеры плюс требуют подготовленных взлетно-посадочных полос.

По словам автора статьи, новый транспорт в числе прочего американские военные могли бы использовать для транспортировки грузов в зону военных действий, оказания помощи в поисково-спасательных операциях и участия в боях. При этом допускается сценарий, когда экраноплан может быть задействован в качестве материнского корабля для беспилотных роботизированных транспортных средств или для осуществления дальнего патрулирования над арктическими пустошами.

«Летательные аппараты типа экраноплана способны парить над поверхностью Земли со скоростью, схожей со скоростью самолета. При этом на такой высоте уменьшается сопротивление. Экраноплан взлетает с воды, а затем в течение всего полета парит над ней», — говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что одна из советских моделей экраноплана под названием «Лунь» отличалась выдающимися характеристиками, например, могла преодолеть расстояние в 1700 км с максимальной скоростью до 550 км/ч и грузоподъемностью до 100 т. К тому же данная модель была оснащена серьезным вооружением, а за 44-метровый размах крыльев «Лунь» окрестили «летающим морским монстром».

27 августа сообщалось, что в России создадут корабельные беспилотники на базе циклолетов. По словам руководителя проектной группы воздушных средств Фонда перспективных исследований Яна Чибисова, существующая вертолетная техника по времени и дальности полета уже не отвечает современным требованиям, поскольку имеет радиус полета 200 км, а продолжительность полета составляет лишь три часа.

Ранее, 24 августа, Минобороны России подписало контракт с Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения на поставку опытного образца тяжелого штурмового робототехнического комплекса «Штурм». Контракт подписали в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021». Мероприятие проходит с 22 по 28 августа.