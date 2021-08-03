Машинный код: как в Москве тестируют инновации на транспорте

21 июля прошел демо-день второго потока акселератора «Транспортные инновации Москвы» (ТИМ). Команды финалистов рассказали о себе и презентовали пилотные проекты с организациями «Московского транспорта». «Транспортные инновации Москвы» – отраслевой и корпоративный акселератор для технологических проектов в сфере а транспорта, был основан в октябре 2020-го. Он позволяет тестировать технологические решения для транспортной инфраструктуры столицы. К примеру, на улицах Москвы успешно испытали систему iCrossWalk: она увеличила количество пропусков пешеходов на 82%, а скорость автомобиля — на 27%. Какие еще инновации предлагают участники ТИМ — в материале «Известий».

Видеоаналитика и не только

Отбор участников «Транспортных инноваций Москвы» проходит в несколько этапов, финальный из которых проходит с участием экспертов «Московского транспорта». Лучшие команды по итогам отбора проходят на бесплатную двухмесячную программу, в рамках которой командам помогают правильно представить свой продукт организациям «Московского транспорта»: участники знакомятся с отраслевыми экспертами и адаптируют свое решения под конкретные задачи организации. Затем акселератор помогает командам организовать пилотный проект в транспортной инфраструктуре Москвы и сопровождает его до получения результатов тестирования.

Заявки принимаются по пяти основным направлениям: общественный транспорт, дорожное движение, безопасность и экология, цифровые технологии и электротранспорт. По сути, команды могут предлагать инновации для всех участников дорожного движения в Москве: как для автомобилистов и пешеходов, так и для велосипедистов и любителей самокатов.

По словам директора проекта «Транспортные инновации Москвы» Ивана Юнина, акселератор сначала собирает потребности организаций городского транспорта и на их основе формулирует направления для поиска технологических решений. Наиболее востребованные задачи связаны, к примеру, с развитием транспортных мобильных приложений, MaaS-платформы, решениями для транспорта «последней мили», билетных систем и других сервисов для горожан, а также решениями по безопасности и экологии.

Он отметил, что акселератор работает не с идеями, а с решениями уровня MVP («минимальный жизнеспособный продукт») и выше.

— На текущий момент смотрим на проекты в стадии MVP или прототип. Конечно, по итогам отбора приоритет отдается тем решениям, которые возможно протестировать в транспортном комплексе Москвы. Мы получаем от 200 до 300 заявок в поток акселерационной программы и можем взять ограниченное количество проектов в программу, как правило не больше 30. В итоге речь идет, в большинстве случаев, о стартапах, которые находятся на уровне подтвержденной бизнес-модели.

На второй поток подали заявки 200 команд. 26 проектов уже находятся в процессе пилотирования, а 14 участников представили стартапы на демо-дне. Как отметили в Департаменте транспорта Москвы, после окончания программы акселератора взаимодействие с командами не прекращается — они в любой момент могут продолжить сотрудничество с «Московским транспортом».

Чаще всего участники предлагают идеи, связанные с видеоаналитикой. К примеру, компания «БД Лаб» представила решение, которое с помощью камер позволяет анализировать уровень загруженности дороги.

«На одной улице перекрёстка пробки и заторы, на другой пусто, нет авто. Пешеходов нет, а светофор горит красным. Из-за непрерывно переключающихся светофоров — низкая средняя скорость движения по городу. Наше решение позволит не только увеличить пропускную способность (за счет определения уровня загруженности и регулирования транспортных потоков), но и снизить аварийность и повысить среднюю скорость движения на оборудованных перекрестках», — отметили авторы проекта.

По словам директора по развитию бизнеса «БД Лаб» Сергея Ананьева, акселератор дал возможность протестировать гипотезы компании для транспортной инфраструктуры.

— Акселератор «Транспортные инновации Москвы» помог выделить преимущества и сильные стороны технологии, которые могут представлять интерес для функциональных заказчиков. Огромное спасибо коллегам из акселератора за помощь и всестороннюю поддержку, — отметил он.

Еще один проект с видеоаналитикой — «Умные парковки» от команды «Интерсвязь». Система позволяет подсчитывать и отображать парковочные места, размечать зоны, нежелательные для парковки (газоны, тротуары, проезды), а также уведомлять пользователей о заполненности парковок с рекомендацией остановиться в другом месте.

«За сутки в городах-миллионниках торговые комплексы посещают более 30 тыс. человек, часть из которых приезжают на личном автомобиле. В среднем водители тратят 10 минут на поиск свободного парковочного места, что уменьшает поток посетителей. Поиск свободного парковочного места увеличивает загруженность проездов парковок на 8%. К тому же каждый водитель беспокоится за свой автомобиль, оставленный без присмотра на неохраняемой парковке», — пояснили актуальность проблемы авторы проекта.

Дополнительная функция — модуль «Купол». Она сигнализирует водителю, если рядом с автомобилем кто-то подозрительно себя ведет или машина начала движение без него. Вся информация отображается в мобильном приложении.

В команде отметили, что система обрабатывает данные с помощью нейросети при любой погоде и в любое время суток. Модуль «Купол» действует очень точно: тесты показали, что доля ложноположительных срабатываний составила менее 1%, а ложноотрицательных — менее 5%. Кроме того, «Умные парковки» можно интегрировать с голосовым помощником «Алиса» от «Яндекса».

Немало проектов и по другим направлениям. К примеру, команда RAIDO предложила проект зарядной инфраструктуры для электросамокатов. Сейчас стоимость кикшеринга примерно равна каршерингу, а 40% расходов оператора проката — это заряд. Разраженный двухколесный транспорт ждет замены аккумуляторов часами.

Участники ТИМ увидели решение в установке рядом с парковками самокатов вендинговых автоматов с аккумуляторами. Это позволит их быстрее заряжать. По расчетам, стоимость поездок снизится на 30%, а их количество увеличится на 15%.

— Акселератор нам помог добиться главной цели, привлечь внимание Дептранса к пилоту, который мы ведем с операторами проката самокатов. Наша цель — строительство единой городской зарядной инфраструктуры, так что участие в пилоте представителей города — критически важно для развития нашей сети. Без акселератора эта задача могла не решиться никогда. Очень полезным был взгляд на проект со стороны, который дали сотрудники акселератора, огромное спасибо! Многому научились от коллег по программе, как в личном общении, так и наблюдая их кейсы, вопросы, задачи в ходе мероприятий акселератора, — сказал технический директор RAIDO Алексей Костыря.

Перспективы внедрения

Первый поток ТИМ показал себя эффективно: заявки подали более 300 команд, и 20 в итоге представили свои решения для Московского транспорта.

К примеру, проект iCrossWalk помогает водителю увидеть пешехода на переходе в темное время суток: камера фиксирует человека и предупреждает автомобилиста с помощью световой индикации. Еще один стартап — TrafficData — тестировался на Тверской заставе. Система анализирует транспортный поток, его плотность, скорость машин и интервалы движения. Эта информация позволит оптимизировать перекрестки, пешеходные переходы и работу светофоров.

Как пояснил Иван Юнин, «Транспортные инновации Москвы» прежде всего позволяют протестировать свои решения реальной среде, с реальными данными и ограничениями.

— Участники получают возможность подтвердить, что они действительно могут обеспечить тот эффект, о котором заявляют. Это в первую очередь важно для команд, которые планируют сотрудничество с «Московским транспортом» — чтобы они не оказались в ситуации неспособности сделать то, что предлагают. С другой стороны, это важно и для сотрудников «Московского транспорта»: у них появляется определенный референс, они понимают, что вообще есть на рынке, что умеют команды. Соответственно это помогает сформулировать реалистичные требования к закупкам, ориентируясь в том числе на результаты пилотных проектов.

В программе акселератора, добавил Юнин, участников обучают работе с госорганизациями, помогают сориентироваться в структуре и потребностях предприятий транспортного комплекса Москвы, что в дальнейшем должно помочь командам в сотрудничестве с ними. А итоги пилотных проектов будут полезны стартапам для демонстрации потенциальным инвесторам.