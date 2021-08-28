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Член КПРФ попытался закопать яму якобы под установку вышки 5G

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В Азове Ростовской области группа местных жителей во главе с кандидатом от КПРФ Станиславом Потаковым попытались закопать яму, якобы предназначенную под установку вышки 5G. Кадры инцидента распространились в Сети.

При этом на самом деле на участке велись археологические раскопки, а об установке вышки не было никакой информации. Рабочие попытались объяснить активистам, что разрешение на раскопки было дано региональным министерством культуры. Однако Потаков продолжил закапывать яму, призывая в Instagram граждан помочь ему в достижении цели.

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Ранее, 26 августа, главный политический советник председателя ЦК КПРФ Вячеслав Тетекин предложил ограничить до часа ночи время работы ночных клубов. Посетителей таких заведений Тетекин назвал людьми с «шальными деньгами» и «извращенной психологией». По его мнению, завсегдатаи ночных клубов никогда в жизни не работали и не собираются.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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