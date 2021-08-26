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В КПРФ предложили ограничить работу ночных клубов до часа ночи

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Часы работы ночных клубов следует ограничить до часа ночи. С таким предложением выступил 26 августа главный политический советник председателя ЦК КПРФ Вячеслав Тетёкин, интервью которого было опубликовано в мессенджере Telegram.

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«Потому что времяпрепровождение, когда до шести часов утра какие-то джентльмены и леди гуляют, так сказать, по мне, это противоестественно. Потому что ночью, честно говоря, человек должен спать. Конечно, бывают какие-то особые случаи, когда хочется гульнуть. Ну, условно говоря, до часу», — сказал он.

Посетителей ночных клубов Тетёкин назвал людьми с «шальными деньгами» и «извращенной психологией». По его мнению, завсегдатаи ночных заведений никогда в жизни не работали и не собираются.

«А так, если человек шляется в ночной клуб, значит, он бездельник, условно говоря. Я не пытаюсь навесить это клеймо на всех подряд, но у меня лично эти ночные клубы вызывают острый, так сказать, дискомфорт, скажем так», — добавил член КПРФ.

С 19 июля ночные клубы, а также бары и рестораны с ночным расписанием работают по прежнему графику, вход разрешен всем посетителям вне зависимости от наличия QR-кода. До этого работа ночных заведений была ограничена в связи с введением ограничений из-за ситуации с COVID-19.

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